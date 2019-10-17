Мозгов: Мне бы хотелось полностью вылечиться, чтобы на полдистанции не сойти

Центровой «Химок»рассказал, как проходит восстановление от травмы колена.

«В первую очередь мне бы хотелось полностью вылечиться, чтобы на полдистанции не сойти. Как говорится, мы бежим марафон, а не спринт.

Я вам точных сроков не скажу, когда выйду на паркет, но это больше, чем неделя точно. В этом сезоне вы должны меня увидеть», — сказал Мозгов «Матч ТВ».

Напомним, что 31 июля «Химки» заключили с 33-летним Мозговым однолетний контракт. Он не провел за подмосковный клуб ни минуты.

Также он полностью пропустил сезон-2018/19 из-за травмы колена. 0