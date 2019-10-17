ЦСКА взял верх над «Химками» в Евролиге

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги одержал победу над подмосковнымисо счетом 99:86.

Защитник Майк Джеймс стал самым результативным игроком армейцев, набрав 28 очков. Еще 21 очко добавил форвард Уилл Клайберн, Дэрран Хиллиард набросал 13 очков.

В составе «Химок» 25 очков набрал разыгрывающий Алексей Швед, реализовавший 6 из 11 бросков из-за дуги. Девин Букер отметился 18 очками и 7 подборами.

Для «Химок» это первое поражение в нынешнем сезоне. У команды Димитриса Итудиса три победы подряд в Евролиге.

ЦСКА проведет следующий матч в Единой лиге ВТБ 20 октября — армейцы отправятся на выезд к «Зелена-Гуре». «Химки» в тот же день дома сыграют с «Астаной». 0