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    ЦСКА взял верх над «Химками» в Евролиге

    Евролига ЦСКА Химки
    Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги одержал победу над подмосковными «Химками» со счетом 99:86.

    Защитник Майк Джеймс стал самым результативным игроком армейцев, набрав 28 очков. Еще 21 очко добавил форвард Уилл Клайберн, Дэрран Хиллиард набросал 13 очков.

    В составе «Химок» 25 очков набрал разыгрывающий Алексей Швед, реализовавший 6 из 11 бросков из-за дуги. Девин Букер отметился 18 очками и 7 подборами.

    Для «Химок» это первое поражение в нынешнем сезоне. У команды Димитриса Итудиса три победы подряд в Евролиге.

    ЦСКА проведет следующий матч в Единой лиге ВТБ 20 октября — армейцы отправятся на выезд к «Зелена-Гуре». «Химки» в тот же день дома сыграют с «Астаной». 0

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