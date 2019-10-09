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    УНИКС вырвал победу у «Цедевиты» в Еврокубке

    Еврокубок УНИКС Олимпия
    Казанский УНИКС домашнем матче Еврокубка на своем паркете обыграл словенскую «Цедевиту» — 80:67 (12:15, 26:20, 17:25, 25:7).

    УНИКС

    Самым результативным игроком в составе казанцев стал защитник Джамар Смит — 21 очко и сделавший 6 ассистов.

    У словенцев 13 очков набрал бывший форвард петербургского «Зенита» Марко Симонович.

    Благодаря победе УНИКС делит 2-5 места в группе C с «Нантером», «Ховентутом» и «Брешией», которой уступил в первом туре.

    Для «Цедевиты» поражение стало вторым, она осталась единственной в группе, не выигравшей ни одного матча.

    В матче 3-го тура Еврокубка УНИКС на выезде 16 октября сыграет с французским «Нантером». 0

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