УНИКС вырвал победу у «Цедевиты» в Еврокубке

Казанскийдомашнем матче Еврокубка на своем паркете обыграл словенскую «Цедевиту» — 80:67 (12:15, 26:20, 17:25, 25:7).

Самым результативным игроком в составе казанцев стал защитник Джамар Смит — 21 очко и сделавший 6 ассистов.

У словенцев 13 очков набрал бывший форвард петербургского «Зенита» Марко Симонович.

Благодаря победе УНИКС делит 2-5 места в группе C с «Нантером», «Ховентутом» и «Брешией», которой уступил в первом туре.

Для «Цедевиты» поражение стало вторым, она осталась единственной в группе, не выигравшей ни одного матча.

В матче 3-го тура Еврокубка УНИКС на выезде 16 октября сыграет с французским «Нантером». 0