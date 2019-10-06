«Химки» переиграли «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Фрагмент матча
БК «Химки»
Самыми результативными игроками встречи стали центровой «Енисея» Дастин Хог и разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, которые набрали по 22 очка.
«Химки» с тремя победами в трех стартовых матчах сезона возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. У «Енисея» одна победа при одном поражении и седьмое место в таблице.
Следующим соперником «Химок» в Единой лиге 14 октября станет «Автодор». Перед этим 11 октября команда проведет матч против «Басконии» в Евролиге. «Енисей» 13 октября сыграет против «Пармы» в Единой лиге. 0