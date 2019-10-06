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    «Химки» переиграли «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

    Лига ВТБ Химки Енисей
    «Химки» обыграли «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча, проходившая 6 октября в Красноярске, завершилась победой подмосковной команды со счетом 106:86 (29:26, 26:20, 23:17, 28:23).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Самыми результативными игроками встречи стали центровой «Енисея» Дастин Хог и разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, которые набрали по 22 очка.

    «Химки» с тремя победами в трех стартовых матчах сезона возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. У «Енисея» одна победа при одном поражении и седьмое место в таблице.

    Следующим соперником «Химок» в Единой лиге 14 октября станет «Автодор». Перед этим 11 октября команда проведет матч против «Басконии» в Евролиге. «Енисей» 13 октября сыграет против «Пармы» в Единой лиге. 0

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