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    «Зенит» дебютировал в Евролиге с разгромного поражения

    Евролига Зенит
    Питерский «Зенит» стартовал в регулярном чемпионате Евролиги с крупного поражения. В первом туре «Зенит» проиграл в гостях немецкой «Альбе» со счетом 65:85.

    «Зенит» крупно уступил немцам
    «Зенит» крупно уступил немцам

    Гости так и не сумели ничего противопоставить «Альбе». К большому перерыву хозяева вели с преимуществом в 13 очков. В дальнейшем отрыв немецкого клуба лишь увеличился.

    Самым результативным игроком матча стал форвард питерцев Томас Уильям, набравший 17 очков. У «Альбы» 16 очков набрал центровой Ландри Нноко.

    Для «Зенита» этот матч стал дебютным в Евролиге. Питерский клуб не смог в минувшем сезоне пробиться в финал Единой лиги ВТБ, но получил wild card от организаторов.

    В следующем туре «Зенит» будет принимать «Барселону», этот матч состоится 11 октября. 0

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