«Зенит» дебютировал в Евролиге с разгромного поражения

Питерскийстартовал в регулярном чемпионатес крупного поражения. В первом туре «Зенит» проиграл в гостях немецкойсо счетом 65:85.

Гости так и не сумели ничего противопоставить «Альбе». К большому перерыву хозяева вели с преимуществом в 13 очков. В дальнейшем отрыв немецкого клуба лишь увеличился.

Самым результативным игроком матча стал форвард питерцев Томас Уильям, набравший 17 очков. У «Альбы» 16 очков набрал центровой Ландри Нноко.

Для «Зенита» этот матч стал дебютным в Евролиге. Питерский клуб не смог в минувшем сезоне пробиться в финал Единой лиги ВТБ, но получил wild card от организаторов.

В следующем туре «Зенит» будет принимать «Барселону», этот матч состоится 11 октября. 0