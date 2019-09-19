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    ФИБА назвала состав участников квалификации на Олимпиаду-2020

    Сборная России
    Стали известны участники квалификационного турнира на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.

    Участники квалификации
    Участники квалификации

    Как сообщает ФИБА, в квалификации примут участие 24 сборные: 16 лучших команд ЧМ-2019, которые не получили прямые путевки на Олимпиаду, а также 8 команд согласно рейтингу.

    Участники квалификации: Россия, Ангола, Бразилия, Канада, Китай, Хорватия, Чехия, Доминиканская республика, Германия, Греция, Италия, Южная Корея, Литва, Мексика, Новая Зеландия, Польша, Пуэрто-Рико, Сенегал, Сербия, Словения, Тунис, Турция, Уругвай, Венесуэла.

    Путевки на Олимпиаду получат по одной лучшей сборной каждого из четырех отборочных турниров. Матчи пройдут с 23 по 28 июня 2020 года.

    По итогам ЧМ-2019 на Олимпиаду отобрались США, Испания, Австралия, Франция, Аргентина, Иран, Нигерия и Япония — страна-хозяйка. 0

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