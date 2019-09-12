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    Тернер: Не позволю порочить игру сборной США

    Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м)
    Центровой сборной США Майлз Тернер заявил, что команда неудачно выступила на ЧМ по баскетболу, но он не позволит подвергать сомнению то, что она играла от всегда сердца.

    Майлз Тернер
    Майлз Тернер

    Американская команда займет 7-е или 8-е место, что станет для нее худшим результатом на таких турнирах. На чемпионате мира-2002 сборная США стала шестой.

    «Все до единого, с 1 по 12 номер, в этой команде многим пожертвовали для нашей нации. Своим летом, своим здоровьем, своей психикой.

    Мы выступили неудачно, и нет никого, кто огорчен сильнее, чем мы сами. Но я не позволю порочить нашу игру.

    Нельзя ставить под сомнение то, что мы играли от всего сердца», — написал Тернер на своей странице в твиттере. 0

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