Тернер: Не позволю порочить игру сборной США

Майлз Тернер
globallookpress.com
Американская команда займет 7-е или 8-е место, что станет для нее худшим результатом на таких турнирах. На чемпионате мира-2002 сборная США стала шестой.
«Все до единого, с 1 по 12 номер, в этой команде многим пожертвовали для нашей нации. Своим летом, своим здоровьем, своей психикой.
Мы выступили неудачно, и нет никого, кто огорчен сильнее, чем мы сами. Но я не позволю порочить нашу игру.
Нельзя ставить под сомнение то, что мы играли от всего сердца», — написал Тернер на своей странице в твиттере. 0