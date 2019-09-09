Греция не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2019

Сборнаяпо баскетболу одержала победу надв матче заключительного тура второго группового этапа чемпионата мира — 84:77 (18:12, 14:21, 25:16, 27:28).

Самым результативным игроком встречи стал защитник греков Ник Калатес, набравший 27 очков. У чехов лучшим стал нападающий Яромир Бохачик. На его счету 25 очков.

Греция, несмотря на победу, не сумела опередить Чехию в турнирной таблице: грекам сегодня нужна была победа с разницей в 12 очков. Однако Чехия пока не гарантировала себе путевку в плей-офф, для этого команде остается надеяться, что США обыграет Бразилию в заключительном матче группы.

В первом матче игрового дня сборная Литвы победила Доминиканскую Республику со счетом 74:55. Обе команды еще до начала матча потеряли шансы на выход в четвертьфинал. 0