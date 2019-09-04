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    Базаревич: Не буду говорить о судействе, но Аргентина выполнила 36 штрафных бросков

    Сборная России Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м)
    Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировала поражение своей команды в последнем матче первого группового этапа чемпионата мира от аргентинцев (61:69).

    Сергей Базаревич
    Сергей Базаревич

    «У нас был план на матч, к сожалению, не все игроки сегодня вошли в игру. Кулагин три фола набрал, пришлось его убирать.

    Аргентина — опытная команда, она прекрасно играла. У нас есть предупреждение от ФИБА по поводу судейства, поэтому я не буду говорить о судействе.

    Но Аргентина сегодня выполнила 36 штрафных бросков. Я же не сказал ничего о судействе, да? (обращаясь к представителю ФИБА) Так вот, мне кажется, это тоже стало фактором.

    Польша и Венесуэла? Это сильные соперники. С ними будет трудно, они обыграли хозяев», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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