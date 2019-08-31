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    Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио

    В Китае стартовало мировое первенство

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    Андрей Воронцевич в матче с Нигерией
    Андрей Воронцевич в матче с Нигерией
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    С 31 августа по 15 сентября в Китае пройдет 18-й по счету чемпионат мира по баскетболу. 32 команды с четырех конфедераций поборются не только за главный трофей, но и за путевки на Олимпийские игры-2020. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.
    Всего на чемпионате мира будет сыграно 92 матча в восьми разных городах: Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Ухане, Дунгуане, Фошане, Нанкине и Гуанчжоу.

    Команды-участницы были разделены на восемь групп во время жеребьевки в марте:

    Группа А: Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай.
    Группа B: Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия.
    Группа C: Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис.
    Группа D: Ангола, Филиппины, Италия, Сербия.
    Группа Е: Турция, Чехия, США, Япония.
    Группа F: Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория.
    Группа G: Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания.
    Группа H: Канада, Сенегал, Литва, Австралия.

    Эти сборные сыграют в первом групповом этапе, который продлится до 5 сентября. Затем по две лучшие команды из каждого квартета выйдут во второй групповой этап, по итогам которого количество сборных вновь сократится вдвое — начнется традиционный плей-офф из четвертьфиналов, полуфиналов и финала.

    Семь команд получат путевки на Олимпийские игры в Токио: лучшая сборная Африки, две лучшие сборные Америки, лучшая сборная Азии, две лучшие сборные Европы и лучшая сборная Океании.

    Без лидеров, но с надеждами

    Сборная России отправилась в Китай далеко не в статусе главного фаворита. Мало того, что в международном рейтинге подопечные Сергея Базаревича скатились на 20-е место, так еще их подвело здоровье отдельных игроков.

    Россияне сыграют в Китае в крайне ослабленном составе: без Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина, Тимофея Мозгова и Джоэля Боломбоя.

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    • Тем не менее, заранее посыпать голову пеплом мы бы не стали, тем более что в последних товарищеских матчах россияне смотрелись не так плохо, как могло ожидаться. Победы над Испанией, Аргентиной и Испанией доказывают, что претендовать на олимпийскую путевку нашей команде по силам.

    Добавил оптимизма и результат первого тура группового этапа, в котором Россия одолела Нигерию со счетом 82:77, уступая по ходу встречи «-8».

    Впереди остались матчи с Аргентиной и Южной Кореей, которые нужно отыграть с предельной концентрацией и готовится ко второму групповому этапу.

    Прежний фаворит

    Сборная США тоже прибыла в Поднебесную в ослабленном составе, но это не мешает ей быть фаворитом турнира.

    Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Джеймс Харден и Дамиан Лиллард и многие другие звезды остались дома, так что теперь «звездно-полосатых» будут вести вперед Кемба Уокер, Донован Митчелл, Джейлен Браун, Маркус Смарт, Крис Миддлтон, Харрисон Барнс и Брук Лопес.

    Кемба Уокер

    Похоже, основная ставка американцев будет сделана на четверку из «Бостона»: Уокера, Брауна, Смарта и молодого Джейсона Тейтума. Кемба присоединился к «Селтикс» лишь летом, поэтому будет интересно понаблюдать за тем, как он сыграется со своими новыми партнерами по клубу.

    Еще один интересный факт — руководить сборной США будет легендарный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович, который в НБА завоевал пять титулов и трижды признавался лучшим тренером года.

    Помогать ему будет Стив Керр, чье имя ассоциируется с возрождением «Голден Стэйт». За последние пять лет Керр трижды приводил «воинов» к чемпионству.

    Майк Кржижевски, тренировавший американцев в течение 12 лет, ушел в отставку. Вместе с ним команда одержала 88 побед при одном поражении и завоевала пять титулов на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

    На групповом этапе ЧМ-2019 американцы сыграют с Турцией, Чехией и Японией, которые вряд ли смогут навязать им серьезную борьбу.

    Братья Адетокунбо

    Братья Яннис, Танасис и Костас Адетокунбо представят сборную Греции на чемпионате мира по баскетболу. Безусловно, лидерские качества в первую очередь должен проявить форвард «Миллуоки», завоевавший звание MVP в прошлом сезоне НБА.

    «Я бы обменял свое звание MVP на титул чемпиона мира. Сейчас я испытываю невероятные чувства, ведь я и братья будем вместе представлять Грецию. Мы очень усердно работали, чтобы попасть сюда», — признался Яннис в одном из недавних интервью.

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    • Вместе братья Адетокунбо надеются доминировать в группе F, где также сыграют Черногория, Бразилия и Новая Зеландия, а там, если повезет, то почему бы действительно не замахнуться на что-то большее?

    Напомним, что Греция — последняя команда, обыгрывавшая американцев на чемпионате мира. Это произошло в полуфинале ЧМ-2006, когда Яннису было всего 11 лет.

    Сербский Джокер

    Состав сборной Сербии переполнен качественными игроками. Здесь мы можем увидеть Богдана Богдановича и Неманью Бьелицу из «Сакраменто», Бобана Марьяновича из «Далласа», Милоша Теодосича из «Виртуса» и Мирослава Радулицу, игравшего за «Милуоки» и «Миннесоту».

    Но центральной фигурой, безусловно, станет центровой «Денвера» Никола Йокич, средние показатели которого в прошлом сезоне действительно впечатляют: 20,1 очка, 10,8 подбора, 7,3 передачи за игру.

    Никола Йокич

    Именно наличие Джокера делает сборную Сербии вторым фаворитом первенства после США. Даже в сборную Испании с братьями Газолями, Рики Рубио и Руди Фернандесом эксперты верят не так сильно, как в балканцев.

    На ЧМ-2014 Сербия завоевала серебро без Йокича, затем стала второй на ОИ-2016 уже с Йокичем. Пора бы собраться и побороться за золото.

    На групповом этапе сербам предстоит встретиться с Анголой, Италией и Филиппинами.

    Нестареющий Скола

    Мощный форвард сборной Аргентины Луис Скола сыграет на своем пятом чемпионате мира. Сложно в это поверить, но впервые на мировых первенствах он выступил еще в 2002 году.

    На данный момент Скола занимает третье место в списке самых результативных игроков в истории мировых первенств, притом от идущего вторым австралийца Эндрю Газе он отстает всего на 21 очко.

    Недавно Скола помог сборной Аргентине выиграть Панамериканские игры в Перу, набрав 28 очков в финальном матче против Пуэрто-Рико. Для него это пятый крупный титул в составе национальной команды, с которой в 2004 году он выигрывал олимпийское золото.

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    • Скола показывает таким игрокам, как Энтони Дэвис, Бен Симмонс и Джамал Мюррей, что самое важное для него — защищать честь страны. Даже в 39 лет он готов играть на международном уровне, а не думать о том, как бы заработать больше денег перед уходом на пенсию.

    Аргентина попала в одну группу с Россией и начала чемпионат мира с уверенной победы над Южной Кореей.

    Группа смерти

    Первый групповой этап зачастую является не слишком зрелищным, но в этот раз группа H вряд ли заставит вас скучать, поскольку четыре ее участника всерьез рассчитывают на выход в следующий этап.

    Сборная Канады хоть и осталась без некоторых известных игроков, но все же заполучила Кори Джозефа и Кема Берча, с которыми можно претендовать на высокие места, тем более что тренирует команду чемпион НБА Ник Нерс.

    Сенегал во главе с центровым «Миннесоты» Горги Дьенгом отлично проявил себя в африканском отборе, где одержал десять побед при двух поражениях.

    Команда Литвы может рассчитывать на Домантаса Сабониса и Йонаса Валанчюнаса, с которыми тоже можно решать серьезные задачи.

    Ну и закрывает квартет Австралия, которая хоть и не дождалась приезда Бена Симмонса, зато хорошо мотивировала Джо Инглса, Пэтти Миллса, Мэтью Деллаведову, Эндрю Богута и Аарона Бэйнса. 0

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