Финал НБА: величие Леонарда, опытные ветераны и травмы «Голден Стэйт»

Спустя 24 года после своего создания «Торонто Рэпторс» стал чемпионом НБА. В финальной серии, омраченной травмами Кевина Дюранта и Клэя Томпсона, «динозавры» разобрались с «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 4-2.

Что важного случилось в этом финале? Изменит ли его результат будущее «Уорриорз». В этих вопросах разбирался

Идеальный подбор ветеранов

Чтобы оформить чемпионство, нужно сделать что-то большее, чем просто заполучить суперзвезду. В нынешнюю эпоху баскетбол находится на таком уровне, что рассчитывать на отдельную личность, которая приведет команду к 16 победам в плей-офф, было бы глупо.

Поскольку борьба идет на истощение, для выполнения задачи нужно иметь нескольких игроков, способных действовать в неблагоприятных ситуациях. Если вдруг кто-то получит травму или игровая форма звезды пойдет на спад, должны быть так называемые ролевики, удерживающие команду на должном уровне. Они должны заполнить пробел и выдержать ураган.

Клубы годами и десятилетиями стараются найти правильную формулу комплектации состава. В большинстве случаев нужно просто надеяться на удачу. Вы должны поймать ваш звездный час.

«Рэпторс» увидели проблески звездного часа в тот момент, когда Леброн Джеймс покинул Восточную конференцию. В течение нескольких лет «Король» регулярно вставал на пути канадцев и даже унижал их в плей-офф.

Лучшие моменты с участием «Торонто» в финале НБА

Президент «Торонто» по баскетбольным операциям Масаи Ужери после отъезда Леброна выполнил одну из самых впечатляющих и успешных миссий, которые вы когда-либо видели. В течение восьми месяцев он перенасытил состав ветеранами, которые знают, что нужно делать, чтобы побеждать в самый ответственный момент сезона — в мае и июне.

Многих раздражает слово «опыт», когда речь заходит о спорте. Тем не менее, «Рэпторс» подняли трофей Ларри О'Брайена как раз потому, что ценили фактор опыта. Они удостоверились, что именно ветераны стали теми пазлами, из которых сложилась чемпионская картина.

Вряд ли кто-то серьезно оценит старания Ужери, но ведь в июле 2018 года именно он настоял на подписании Дэнни Грина в обмене с участием Кавая Леонарда. Команда, одержавшая 59 побед в регулярном чемпионате, внезапно сделала более качественный рывок с двумя этими игроками.

Ужери понимал, что Леонард и Грин имели проблемы со здоровьем, но он вовремя отправил их под опеку выдающемуся медицинскому персоналу во главе с Алексом Маккечни.

Но даже с началом сезона Ужери не остановился. Расставание с Йонасом Валанчюнасом и Делоном Райтом было просто необходимым, ведь с приходом Марка Газоля «Торонто» получил дополнительные бонусы на площадке и в раздевалке. С участием испанца они получили новый стиль, который окончательно раскрылся уже в плей-офф.

До Матча всех звезд «Торонто» в среднем делал 292,8 паса за игру, занимая по этому показателю 19-е место в лиге. После Матча всех звезд, когда в команду влился Газоль, она в среднем выполняла уже 313,5 паса, занимая пятое место в лиге. Движение мяча вышло на первый план с приходом испанца, который имеет отличное видение площадки.

Получение Леонарда — очевидный плюс. Но причина, по которой «Торонто» получил Газоля и Грина, стала очевидной на протяжении всего финала НБА. От опытных ветеранов никто не ждал феноменальной игры в каждом матче — этим должны заниматься звезды. Они просто давали команде больше шансов в решающих моментах.

У опытных ветеранов гораздо больше шансов провести яркий пятиминутный отрезок, чем у молодежи. Например, «Торонто» смог выиграть третий матч у «Голден Стэйт» благодаря тому, что Грин реализовал 6 из 10 трехочковых бросков.

И у Грина, и у Газоля случались провалы на протяжении финальной серии, но смысл в том, что им доверяли в тот момент, когда у основных атакующих игроков что-то шло не по плану.

В финале сразу шесть игроков «Торонто» в среднем набирали не менее 11 очков за игру, еще пять игроков выполняли в среднем не менее восьми бросков. Канадцы нашли идеальную игровую схему.

Кавай вышел на пик

Обладатель звания MVP финала НБА Кавай Леонард провел одну из впечатляющих серий в истории лиги. Его показатели в 30,5 очка, 9,1 подбора и 61,9-процентной реализации встречались лишь пять раз в истории. В трех случаях отличился Леброн Джеймс, еще в двух — Карим Адбул-Джаббар.

Статистика игроков в плей-офф с показателями: 30,5 очка, 9 подборов, 61 процент реализации basketball-reference.com

Если скорректировать темп, поскольку сейчас матчи стали намного быстрее, чем в 1990-х, статистика Леонарда в 2019 году становится интересной. Из всех игроков в истории, набравших не менее 27 очков за 75 владений и сыгравших не менее 20 матчей в плей-офф, Кавай финиширован на восьмом месте. Он сравнялся с Коби Брайантом образца 2009 и 2010 годов, хотя у звезды «Лейкерс» была меньшая эффективность бросков.

Та семерка, которая опережает Леонарда, выглядит впечатляюще: Дирк Новицки (2011), Аллен Айверсон (2001), Леброн Джеймс (2014 и 2018), Хаким Оладжьювон (1995) и Майкл Джордан (1992 и 1998). Только один из вышеперечисленных случаев отмечался большей эффективностью, чем у Леонарда. Автором этой эффективности стал Джеймс, которого по иронии судьбы из плей-офф выбил как раз Кавай.

Лидеру атак «Торонто» не исполнилось еще и 28 лет, а он уже достиг огромных высот в НБА. Он идет по легендарному пути со значительным опережением графика. Тот же Майкл Джордан свой первый титул завоевал в 28 лет, когда окончательно добил остатки «Шоутайм Лейкерс». Леброну Джеймсу было 27 лет, когда он победил «Оклахому» в финале 2012 года и завоевал первый чемпионский перстень.

Мир НБА был лишен привычного нам Леонарда в сезоне 2017/18, когда его преследовали проблемы с квадрицепсом. Теперь, когда он окончательно вернулся, он оказался именно там, где остановился.

Это чемпионство сделало Леонарда уникальным. Он стал единственным игроком, которому удалось завоевать звание MVP финала, играя за команды разных конференций («Милуоки» относился к Западной конференции, когда Абдул-Джаббар взял первый титул).

Кавай Леонард в плей-офф 2019 года

Остается лишь один вопрос: хочет ли Кавай остаться на севере? Если он продолжит карьеру в «Торонто», то у него будут большие шансы подняться еще на несколько ступеней вверх в историческом плане.

Невезение «Голден Стэйт»

Вероятно, впервые в истории профессионального спорта США, команда потеряла двух из трех своих лидеров из-за серьезных травм в одной и той же серии плей-офф. Это действительно стало черной страницей в истории «Голден Стэйт».

Кевин Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в пятом матче финала НБА, проведя перед этим 12 невероятных игровых минут. Он выбыл из строя примерно до марта 2020 года. «Уорриорз» говорят, что он пропустит весь следующий сезон, если останется в команде.

Клэй Томпсон, которого уважают все в лиге, тоже не смог избежать катастрофической травмы. Порвав переднюю крестообразную связку колена в конце третьей четверти шестого матча, он вылетел на срок от 8 до 12 месяцев.

Впервые в эпоху Стива Керра «Уорриорз» столкнулись с настолько серьезными травмами, которые могут лишить их статуса претендента на титул в будущем. Теперь предстоящий переезд на новую арену в Сан-Франциско в сентябре этого года не добавляет оптимизма.

Как бы ужасно это ни было, но фаворит Западной конференции стал значительно ослаблен. Более слабые команды, находившиеся в тени, могут считаться везунчиками, ведь у них появились дополнительные шансы.

«Денвер», «Хьюстон», «Портленд», «Юта», «Оклахома» и «Клипперс» теперь должны максимально активизироваться и сделать все возможное, чтобы заполучить звезду в результате обмена.

Династия состоялась

Поражение «Голден Стэйт» в финале вряд ли способно заставить нас забыть о том, что за последние пять лет сделала эта династия. Да, «Уорриорз» выиграли лишь три трофея, но все равно могут считаться династией по одной причине: каждая команда делала все возможное, чтобы быть похожей на «воинов».

Раз уж вы хотите свергнуть Голиафа, то должны радикально измениться, но команды попросту следовали за стилем игры «Голден Стэйт», а это многое значит.

Дрэймонд Грин, вероятно, был прав, когда сказал, что для этой команды рано назначать похороны. Впрочем, даже если их великая эпоха подходит к концу, они все равно одержали выдающиеся 399 побед под руководством Керра.

Статистика «Голден Стэйт» за последние пять лет @YoungNBA

Они опередили соперников почти на 4500 очков в 515 играх. Это то, что баскетбольная вселенная больше никогда не увидит. Повторить такое за пять лет практически нереально. 0