Эванс вернулся в «Химки»

Джереми Эванс
twitter.com/Khimkibasket
Об этом сообщает официальный сайт «Химок».
Соглашение с 31-летним баскетболистом рассчитано на один год.
«Рад вернуться в "Химки", где надеюсь провести более успешный сезон, чем тот, который у меня был раньше. После того, как я получил тяжелую травму, клуб проявил заботу обо мне, и я это ценю. Как говорится, у меня осталось незавершенное дело, и я намерен довести его до конца», — отметил Эванс.
Напомним, американец уже выступал в России в сезоне 2016-2017.
В минувшем сезоне форвард выступал за турецкую «Дарюшшафаку», набирая в среднем 9,7 очка и делая 5,9 подбора за матч. 0