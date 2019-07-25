Эванс вернулся в «Химки»

Победитель конкурса слэм-данков НБА в 2012 годувернулся в подмосковные

Об этом сообщает официальный сайт «Химок».

Соглашение с 31-летним баскетболистом рассчитано на один год.

«Рад вернуться в "Химки", где надеюсь провести более успешный сезон, чем тот, который у меня был раньше. После того, как я получил тяжелую травму, клуб проявил заботу обо мне, и я это ценю. Как говорится, у меня осталось незавершенное дело, и я намерен довести его до конца», — отметил Эванс.

Напомним, американец уже выступал в России в сезоне 2016-2017.

В минувшем сезоне форвард выступал за турецкую «Дарюшшафаку», набирая в среднем 9,7 очка и делая 5,9 подбора за матч. 0