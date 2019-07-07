Мозгов хотел бы отыграть три-пять лет на высоком уровне

Центровой сборной Россиирассказал о планах на ближайшее время.

Ранее стало известно об отчислении россиянина из состава «Орландо Мэджик».

«Сейчас я в процессе восстановления. Есть надежда, что к чемпионату мира буду готов, но давайте пока не будем опережать события.

По будущему сложно сейчас сказать, где продолжу карьеру, но одно точно: сильно изголодался по баскетболу, не терпится выйти на площадку уже и провести еще 3-5 лет на хорошем уровне.

Чувствую в себе силы. Что касается конкретных вариантов — вопросы лучше задавать агентам», — цитирует Мозгова Sports.ru.

По информации Eurohoops, Мозгов начал переговоры с «Химками». 0