Мозгов хотел бы отыграть три-пять лет на высоком уровне

Тимофей Мозгов
globallookpress.com
Ранее стало известно об отчислении россиянина из состава «Орландо Мэджик».
«Сейчас я в процессе восстановления. Есть надежда, что к чемпионату мира буду готов, но давайте пока не будем опережать события.
По будущему сложно сейчас сказать, где продолжу карьеру, но одно точно: сильно изголодался по баскетболу, не терпится выйти на площадку уже и провести еще 3-5 лет на хорошем уровне.
Чувствую в себе силы. Что касается конкретных вариантов — вопросы лучше задавать агентам», — цитирует Мозгова Sports.ru.
По информации Eurohoops, Мозгов начал переговоры с «Химками». 0