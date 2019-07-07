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    Мозгов хотел бы отыграть три-пять лет на высоком уровне

    НБА Орландо Мэджик Химки Лига ВТБ
    Центровой сборной России Тимофей Мозгов рассказал о планах на ближайшее время.

    Тимофей Мозгов
    Тимофей Мозгов

    Ранее стало известно об отчислении россиянина из состава «Орландо Мэджик».

    «Сейчас я в процессе восстановления. Есть надежда, что к чемпионату мира буду готов, но давайте пока не будем опережать события.

    По будущему сложно сейчас сказать, где продолжу карьеру, но одно точно: сильно изголодался по баскетболу, не терпится выйти на площадку уже и провести еще 3-5 лет на хорошем уровне.

    Чувствую в себе силы. Что касается конкретных вариантов — вопросы лучше задавать агентам», — цитирует Мозгова Sports.ru.

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