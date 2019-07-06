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    «Орландо» отчислил Мозгова

    Орландо Мэджик НБА
    «Орландо» на своем официальном сайте объявил об отчислении центрового Тимофея Мозгова.

    Тимофей Мозгов
    Тимофей Мозгов

    Россиянин присоединился к «Мэджик» в минувшем сезоне, но так и не провел ни одного матча из-за травмы колена.

    За время выступлений в НБА Мозгов играл за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». С «Кливлендом» он стал чемпионом НБА.

    Всего в регулярных чемпионатах на его счету 454 матча, в которых он в среднем набирал 6,8 очка, собирал 4,9 подбора, совершал 0,6 передачи и выполнял 0,8 блок-шота.

    Если Мозгов не найдет себе новый клуб в НБА, то сильнейшая лига мира может остаться без россиян впервые с 2000 года. 0

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