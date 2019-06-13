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    Дюрант перенес операцию по поводу разрыва ахилла

    Голден Стэйт Уорриорз Торонто Рэпторс НБА
    Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил серьезную травму в пятом матче финальной серии НБА с «Торонто Рэпторз».

    Кевин Дюрант
    Кевин Дюрант

    У баскетболиста выявлен разрыв ахилла. Он уже перенес успешную операцию.

    «У меня разрыв ахилла. Сегодня была операция и она прошла успешно. Мое восстановление начинается сейчас! Со мной моя семья и дорогие мне люди, мы очень ценим все сообщения и поддержку, которую получили.

    Как я и сказал в понедельник, я очень переживаю, но я в порядке. Баскетбол является моей самой большой любовью, и я хотел быть на площадке в тот вечер, потому что это то, чем я занимаюсь. Я хотел помочь одноклубникам, мы пытаемся сделать "трипит".

    Просто все сложилось вот так в том матче. Я горжусь, что отдал физически все, что мог, и я горжусь, что мои братья добыли победу. Впереди предстоит долгий путь, но я создан для этого. Я игрок, баскетболист.

    Знаю, что мои братья могут взять шестой матч. Буду переживать за них вместе со всеми поклонниками клуба», — написал Дюрант на своей странице в Instagram. 0

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