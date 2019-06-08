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    «Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт»

    НБА Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз
    «Торонто Рэпторс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 105:92 (17:23, 25:23, 37:21, 26:25) в четвертом матче финальной серии НБА.

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 36 очков, а также сделавший 12 подборов и 2 результативные передачи.

    В составе хозяев лучшими были атакующий защитник Клей Томпсон, отметившийся 28 очками, 3 подборами и 2 результативными передачами, и Стефен Карри, набравший 27 очков и сделавший 4 подбора, а также 6 результативных передач.

    «Торонто» повел в серии 3-1. Пятый матч пройдет в Торонто 11 июня, а хозяева площадки в случае победы станут чемпионами.

    Обзор матча
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