«Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт»

обыгралсо счетом 105:92 (17:23, 25:23, 37:21, 26:25) в четвертом матче финальной серии НБА.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 36 очков, а также сделавший 12 подборов и 2 результативные передачи.

В составе хозяев лучшими были атакующий защитник Клей Томпсон, отметившийся 28 очками, 3 подборами и 2 результативными передачами, и Стефен Карри, набравший 27 очков и сделавший 4 подбора, а также 6 результативных передач.

«Торонто» повел в серии 3-1. Пятый матч пройдет в Торонто 11 июня, а хозяева площадки в случае победы станут чемпионами.