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    «Торонто» в третий раз подряд победил «Милуоки»

    НБА Торонто Рэпторс Милуоки Бакс
    «Милуоки» на своем паркете уступил «Торонто» в пятом матче 1/2 финала плей-офф НБА — 99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33).

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, набравший 35 очков. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги и 8 из 9 с линии штрафных. 21 балл на счету Фреда Ванвлита (7 из 9 из-за дуги). Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов.

    В составе «Милуоки» 24 очка на счету Янниса Адетокунбо.

    Обзор матча

    «Рэпторз» вышли вперед в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Торонто 26 мая. Победитель противостояния сыграет в финале НБА с «Голден Стэйт». 0

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