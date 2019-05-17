Куртинайтис: Не вижу причин, по которым ЦСКА не должен выйти в финал Евролиги

Римас Куртинайтис
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«Будет хороший матч. Я уже говорил, что под конец сезона ЦСКА всех порадовал солидной, цеэсковской игрой в серии против "Басконии".
Было видно, что у ЦСКА каждый делает не то, что хочет, а то, что надо. Думаю, если они сохранят эту же собранность, то не вижу причин, почему они не вышли бы в финал.
Обыграть "Реал" у ЦСКА хорошие шансы», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
Во втором матче «Финала четырёх» Евролиги «Фенербахче» сыграет с «Анадолу Эфес». 0