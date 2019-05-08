«Торонто» и «Денвер» вышли вперед в серии

разгромилв пятом матче серии 1/2 финала Восточной конференции НБА со счетом 125:89 (27:26, 37:17, 28:27, 33:19).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Паскаль Сиакам, набравший 25 очков. Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов. За «Филадельфию» 22 очка заработал Джимми Батлер.

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Торонто». Шестой матч состоится в Филадельфии 10 мая.

«Денвер» одержал победу над «Портлендом» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА — 124:98 (31:25, 34:22, 28:18, 31:33).

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 19 подборов. Пол Миллсэп набрал 24 очка. У «Портленда» 22 очка на счету Дэмиана Лилларда.

Таким образом, «Денвер» вышел вперед в серии — 3:2. Шестой матч состоится в Портленде 10 мая. 0