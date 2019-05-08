ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Чудо на «Энфилде»: «Ливерпуль» снова переписывает историю
  • 08:32
    • «Торонто» и «Денвер» вышли вперед в серии
  • 08:00
    • «Сент-Луис» обыграл «Даллас» и вышел в финал Западной конференции
  • 23:56
    • «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов
  • 01:03
    • Вальверде: Беру ответственность на себя
  • 00:55
    • Клопп: Подобных матчей в карьере еще не было
    Все новости спорта

    «Торонто» и «Денвер» вышли вперед в серии

    НБА Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Торонто» разгромил «Филадельфию» в пятом матче серии 1/2 финала Восточной конференции НБА со счетом 125:89 (27:26, 37:17, 28:27, 33:19).

    Никола Йокич
    Никола Йокич

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Паскаль Сиакам, набравший 25 очков. Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов. За «Филадельфию» 22 очка заработал Джимми Батлер.

    Счет в серии стал 3:2 в пользу «Торонто». Шестой матч состоится в Филадельфии 10 мая.

    «Денвер» одержал победу над «Портлендом» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА — 124:98 (31:25, 34:22, 28:18, 31:33).

    Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 19 подборов. Пол Миллсэп набрал 24 очка. У «Портленда» 22 очка на счету Дэмиана Лилларда.

    Таким образом, «Денвер» вышел вперед в серии — 3:2. Шестой матч состоится в Портленде 10 мая. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Аякс» — «Тоттенхэм»
  • 1.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Завоюет ли «Аякс» путевку в ЛЧ при родных трибунах?
  • «Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Насколько результативным будет поединок в Амстердаме?
  • «Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Прервет ли «бригада» серию поражений?
  • «Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак Футбол «Судья или вор?». Исполнилось десять лет одному из самых скандальных матчей в истории ЛЧВспоминаем матч «Челси» — «Барселона» и судейство Эвребе Вчера в 23:060
  • 23:23
    • Тиаго Силва пропустит остаток сезона
  • 22:17
    • «Рома» переключилась на Сарри после отказа Конте
  • 22:06
    • «Химки» обыграли «Астану» во втором матче плей-офф
    Унаи Эмери Футбол «Арсенал» посыпался. Все резко стало плохо«Канониры» провели серию из четырех поединков, которые на 99% оставили команду без места в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон Вчера в 21:320
  • Экспресс дня

  • Не упустит ли «Аякс» преимущество перового поединка?
  • 3.88
    •
  • 08:49
    • Месси два часа сдавал допинг-тест после игры с «Ливерпулем»
  • 08:14
    • Вейналдум признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Барселона»
  • 00:27
    • Между Неймаром и Дракслером произошел конфликт
    Венсан Компани Футбол Достойное прощание капитана. Компани на «Этихаде» приблизил «Сити» к чемпионствуБельгийский защитник забил единственный гол в ворота «Лестера» Вчера в 12:030
  • 21:18
    • Агуэро, Азар и Ван Дейк номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ
  • 21:01
    • Гвардиола и Клопп номинированы на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
  • 00:23
    • Хендерсон: Этот вечер — один из лучших в истории «Ливерпуля»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить