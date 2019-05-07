Райкович: «Химки» сейчас играют процентов на 80-90 от своей реальной силы

Главный тренер «Астаны»поделился впечатлениями после поражения от «Химок» (64:94, 0-2) во 2-м матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю "Химки", сегодня они были лучше. У них более глубокая ротация и игроки выше классом, поэтому они доминировали.

Мы старались, задействовали больше игроков, чем в первом матче, чтобы быть свежее, но объективно у нас нет такого состава, как у "Химок".

Думаю, сейчас они играют процентов на 80-90 от своей реальной силы и если продолжат выступать так же, то будут одними из фаворитов на победу в Лиге ВТБ.

Серия переезжает в Нур-Султан, и мы постараемся победить в первом матче дома», — заявил Райкович пресс-службе «Химок». 0