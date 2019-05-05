«Хьюстон» в овертайме вырвал победу у «Голден Стэйт»

одержал победу надв третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции.

Встреча, которая прошла в Хьюстоне, завершилась со счетом 126:121 ОТ (25:26, 33:23, 33:35, 21:28, 14:9).

Наибольший вклад в успех хозяев внес Джеймс Харден, записавший на свой счет 41 очко.

У «Уорриорз» Кевин Дюрант набрал 46 очков, Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл — (19 очков, 11 подборов, 10 передач.

Стивен Карри на последних секундах овертайма, находясь один перед кольцом, не смог выполнить данк, после чего «воины» сдались.

«Хьюстон» — «Голден Стэйт»

«Хьюстон» сократил отставание в полуфинальной серии — 1-2. Четвертая встреча команд состоится 7 мая и пройдет также в Хьюстоне. 0