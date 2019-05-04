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    «Милуоки» и «Портленд» вышли вперед в своих сериях

    НБА Милуоки Бакс Бостон Селтикс Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс
    В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки» на выезде взял верх над «Бостоном» — 123:116 (25:30, 30:26, 40:31, 28:29).

    Си Джей Макколлум
    Си Джей Макколлум

    Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов. 21 балл на счету Джорджа Хилла.

    В составе «Бостона» дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов оформил Джейсон Тэйтум. Кайри Ирвинг набрал 29 баллов.

    «Милуоки» повел в серии со счетом 2-1. Следующий матч также состоится в Бостоне 7 мая.

    В третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА «Портленд» принимал «Денвер». Встреча завершилась в четвертом овертайме со счетом 140:137 4ОТ (23:17, 25:30, 33:29, 21:26, 7:7, 9:9, 11:11, 8:1) в пользу хозяев.

    41 очко «Портленду» принес Си Джей Макколлум. У «Денвера» трипл-дабл из 33 очков, 18 подборов и 14 передач оформил Йокич.

    «Портленд» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертая игра серии состоится в Портленде 6 мая. 0

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