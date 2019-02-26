ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пентек уже забил семь голов в шести матчах за «Милан»Кшиштоф Пентек: польская сенсация
  • 08:24
    • «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Шарлотт», «Милуоки» победил «Чикаго»
  • 00:38
    • Киселевич перешел из «Флориды» в «Виннипег»
  • 22:31
    • «Локомотив» вырвал победу у «Сарпсборга»
  • 22:24
    • «Авангард» отправил шесть безответных шайб в ворота «Ак Барса»
  • 22:03
    • «Локомотив» выиграл у «Сочи» в овертайме
    Все новости спорта

    Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу

    Сборная России
    Определились последние участники чемпионата мира-2019 по баскетболу, который состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября.

    Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу
    Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Две последние путевки на ЧМ завоевали сборные Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики.

    Ранее в финальную часть пробилась сборная России. Для нашей команды это будет первый чемпионат мира с 2010 года.

    Впервые участие в чемпионате мира примут 32 сборные. Больше всего путевок, 12, получили европейские сборные. Еще 8 путевок заработала Азия и Океания, 7 — Америка, 5 — Африка.

    Жеребьевка турнира состоится 16 марта в Шэньчжэне.

    Участники чемпионата мира-2019

    Африка: Ангола, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.

    Азия и Океания: Австралия, Китай, Иран, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Филиппины, Корея.

    Европа: Чехия, Франция, Германия, Греция, Литва, Италия, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция.

    Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, США, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская республика.

    Формат турнира

    В 1-м групповом турнире сборные будут разбиты на 8 групп по 4 команды (А, В, С, D, E, F, G, H). Каждая из команд проведет по три матча с 31 августа по 5 сентября. По 2 лучшие сборные из каждого квартета выйдут в следующий этап. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Лацио» — «Милан»
  • 1.95
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» должен побеждать «Торпедо» на своем льду
  • «Барыс» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • От «Автомобилиста» и «Трактора» не стоит ждать результативной игры
  • «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • СКА и «Спартак» могут порадовать результативным поединком
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол «Ливерпуль» потерял волшебство. Команду Клоппа разгадалиВторой большой матч за последнюю неделю «Ливерпуль» завершил со счетом 0:0 — на этот раз не удалось ничего сделать с «Манчестер Юнайтед» Вчера в 15:530
  • 09:16
    • Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу
  • 08:03
    • «Челси» оштрафовал Кепу
  • 20:01
    • Федерер вышел во второй круг турнира в Дубае
    «Барселона» — «Севилья» Футбол Примера. «Барселона» обыграла «Севилью», «Реал» одолел «Леванте»Подробности матчей 25-го тура испанской Примеры 00:530
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «РБ Лейпциг» на третье место в Бундеслиге?
  • 3.73
    •
  • 00:50
    • «Жирона» и «Реал Сосьедад» голов не забили
  • 00:26
    • «Лейпциг» избежал поражения в матче с «Хоффенхаймом»
  • 22:44
    • Киевское «Динамо» разгромило «Зарю», «Шахтер» обыграл «Александрию»
    «Чикаго» — «Даллас» Хоккей НХЛ. Два очка Радулова, 44 сейва Худобина и передача ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 февраля Вчера в 08:450
  • 19:23
    • Российской биатлонистке грозит дисквалификация
  • 19:10
    • Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
  • 17:44
    • Президент «Урала»: Система VAR не помогает
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку