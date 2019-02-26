Определились последние участники чемпионата мира-2019 по баскетболу, который состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу echopress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Две последние путевки на ЧМ завоевали сборные Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики.

Ранее в финальную часть пробилась сборная России. Для нашей команды это будет первый чемпионат мира с 2010 года.

Впервые участие в чемпионате мира примут 32 сборные. Больше всего путевок, 12, получили европейские сборные. Еще 8 путевок заработала Азия и Океания, 7 — Америка, 5 — Африка.

Жеребьевка турнира состоится 16 марта в Шэньчжэне.

Участники чемпионата мира-2019

Африка: Ангола, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.

Азия и Океания: Австралия, Китай, Иран, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Филиппины, Корея.

Европа: Чехия, Франция, Германия, Греция, Литва, Италия, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция.

Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, США, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская республика.

Формат турнира

В 1-м групповом турнире сборные будут разбиты на 8 групп по 4 команды (А, В, С, D, E, F, G, H). Каждая из команд проведет по три матча с 31 августа по 5 сентября. По 2 лучшие сборные из каждого квартета выйдут в следующий этап. 0