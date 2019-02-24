«Бостон» уступил «Чикаго», «Хьюстон» выиграл у «Голден Стэйт»

на домашней арене обыгралсо счетом 126:116 (28:33, 36:18, 30:30, 32:35).

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Зак Лавин, набравший 42 очка, и Лаури Маркканен, в активе которого 35 баллов.

У «кельтов» 37 очков набрал Кайри Ирвинг, добавив к ним 10 результативных передач. 19 очков на счету Эла Хорфорда.

«Бостон» занимает пятое место в Восточной конференции (37 побед, 23 поражения), а «Чикаго» — 13-е (16 побед, 44 поражения).

«Чикаго» — «Бостон»

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс» со счетом 112:118 (20:35, 34:26, 32:31, 26:26).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, набравший 29 очков.

В составе победителей дабл-даблами отметились Крис Пол (23 очка, 17 передач), Кеннет Фарид (20 очков, 10 подборов) и Пи-Джей Такер (18 очков, 10 подборов). Джеймс Харден участия в матче не принимал.

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает первое место (42 победы, 17 поражений), а «Хьюстон» — пятое (34 победы, 25 поражений).

«Хьюстон» — «Голден Стэйт»

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 128:115 (42:35, 27:22, 31:27, 28:31)

«Кливленд» — «Мемфис» — 112:107 (37:24, 26:32, 19:28, 30:23)

«Вашингтон» — «Индиана» — 112:119 (21:29, 29:36, 30:24, 32:30)

«Шарлотт» — «Бруклин» — 115:117 (20:34, 30:29, 34:27, 31:27)

«Атланта» — «Финикс» — 120:112 (33:33, 30:26, 23:28, 34:25)

«Майами» — «Детройт» — 96:119 (29:20, 17:34, 30:30, 20:35)

«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 116:119 (24:31, 25:32, 34:31, 33:25)

«Милуоки» — «Миннесота» — 140:128 (35:32, 34:38, 38:39, 33:19)

«Юта» — «Даллас» — 125:109 (31:25, 30:33, 25:20, 39:31) 0