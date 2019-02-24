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    «Бостон» уступил «Чикаго», «Хьюстон» выиграл у «Голден Стэйт»

    НБА Чикаго Буллз Бостон Селтикс Голден Стэйт Уорриорз Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс Кливленд Кавальерс Мемфис Гриззлиз Вашингтон Уизардс Индиана Пэйсерс Шарлотт Хорнетс Бруклин Нетс Атланта Хоукс Финикс Санз Майами Хит Детройт Пистонс Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз Юта Джаз Даллас Маверикс
    «Чикаго Буллз» на домашней арене обыграл «Бостон Селтикс» со счетом 126:116 (28:33, 36:18, 30:30, 32:35).

    Баскетболисты «Хьюстона»
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    Самыми результативными игроками в составе победителей стали Зак Лавин, набравший 42 очка, и Лаури Маркканен, в активе которого 35 баллов.

    У «кельтов» 37 очков набрал Кайри Ирвинг, добавив к ним 10 результативных передач. 19 очков на счету Эла Хорфорда.

    «Бостон» занимает пятое место в Восточной конференции (37 побед, 23 поражения), а «Чикаго» — 13-е (16 побед, 44 поражения).

    «Чикаго» — «Бостон»

    «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс» со счетом 112:118 (20:35, 34:26, 32:31, 26:26).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, набравший 29 очков.

    В составе победителей дабл-даблами отметились Крис Пол (23 очка, 17 передач), Кеннет Фарид (20 очков, 10 подборов) и Пи-Джей Такер (18 очков, 10 подборов). Джеймс Харден участия в матче не принимал.

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает первое место (42 победы, 17 поражений), а «Хьюстон» — пятое (34 победы, 25 поражений).

    «Хьюстон» — «Голден Стэйт»

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 128:115 (42:35, 27:22, 31:27, 28:31)
    «Кливленд» — «Мемфис» — 112:107 (37:24, 26:32, 19:28, 30:23)
    «Вашингтон» — «Индиана» — 112:119 (21:29, 29:36, 30:24, 32:30)
    «Шарлотт» — «Бруклин» — 115:117 (20:34, 30:29, 34:27, 31:27)
    «Атланта» — «Финикс» — 120:112 (33:33, 30:26, 23:28, 34:25)
    «Майами» — «Детройт» — 96:119 (29:20, 17:34, 30:30, 20:35)
    «Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 116:119 (24:31, 25:32, 34:31, 33:25)
    «Милуоки» — «Миннесота» — 140:128 (35:32, 34:38, 38:39, 33:19)
    «Юта» — «Даллас» — 125:109 (31:25, 30:33, 25:20, 39:31) 0

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