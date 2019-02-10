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    «Юта» нанесла поражение «Сан-Антонио», «Оклахома» обыграла «Хьюстон»

    НБА Орландо Мэджик Милуоки Бакс Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Бостон Селтикс Лос-Анджелес Клипперс Мемфис Гриззлиз Чикаго Буллз Вашингтон Уизардс Нью-Йорк Никс Торонто Рэпторс Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс
    В регулярном чемпионате НБА «Юта» победила «Сан-Антонио» со счетом 125:105 (23:24, 39:24, 24:27, 39:30).

    Пол Джордж
    Пол Джордж
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    Самыми результативными игроками матча с 23 очками стали Донован Митчелл («Юта») и Демар Дерозан («Сан-Антонио»).

    У «Джаз» дабл-даблами отметились Руди Гобер (21 очко, 13 подборов) и Деррик Фэйворс (11 очков, 10 подборов). В составе «Сперс» на свой счет дабл-дабл записал Ламаркус Олдридж (15 очков, 11 подборов).

    «Юта» занимает шестое место в Западной конференции, «Сан-Антонио» — седьмое.

    В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон» на домашней площадке уступил «Оклахоме» со счетом 112:117 (28:25, 42:23, 20:42, 22:27).

    Главным героем встречи стал форвард гостей Пол Джордж, на счету которого 45 очков. Очередной трипл-дабл оформил разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук (21 очко, 12 подборов, 11 передач).

    В составе «Хьюстона» 42 очка набрал Джеймс Харден. Близок к трипл-даблу был Крис Пол, в активе которого 18 очков, 10 подборов и 9 передач.

    «Хьюстон» — пятый на Западе, «Оклахома» — третья.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Кливленд» 105:90 (30:17, 24:25, 20:18, 31:30)
    «Атланта» — «Шарлотт» 120:129 (31:46, 37:27, 18:33, 34:23)
    «Нью-Йорк» — «Торонто» 99:104 (23:25, 19:21, 27:28, 30:30)
    «Чикаго» — «Вашингтон» 125:134 (32:34, 29:42, 35:30, 29:28)
    «Мемфис» — «Нью-Орлеан» 99:90 (20:28, 21:16, 31:18, 27:28)
    «Бостон» — «Клипперс» 112:123 (43:20, 31:33, 12:28, 26:42)
    «Милуоки» — «Орландо» 83:103 (19:20, 30:39, 15:20, 19:24) 0

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