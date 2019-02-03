«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», «Вашингтон» дома уступил «Милуоки»

В матче регулярного чемпионата НБАпобедилсо счетом 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15).

Яннис Адетокунбо sportingnews.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 28 очков. В составе победителей дабл-даблами отметились Кевин Дюрант (21 очко, 11 передач) и Демаркус Казинс (18 очков, 10 подборов).

У «Лейкерс» дабл-дабл формил Рэджон Рондо (12 очков, 11 передач). Леброн Джейм участие в матче не принимал.

«Голден Стэйт» (37-15) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Лейкерс» (26-25) — десятый.

В другом матче дня «Милуоки» в гостях победил «Вашингтон» — 131:115 (38:26, 35:24, 27:34, 31:31).

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. В составе «Вашингтона» 24 очка набрал Брэдли Бил, 20 — у Джеффа Грина.

Для «Милуоки» (38-13) эта победа стала третьей кряду и он расположился на первом месте на Востоке, «Вашингтон» занимает десятую позицию там же.

Другие результаты:

«Детройт» — «Клипперс» 101:111 (40:22, 25:25, 22:29, 14:35)

«Орландо» — «Бруклин» 102:89 (26:21, 18:27, 34:22, 24:19)

«Шарлотт» — «Чикаго» 125:118 (27:26, 24:34, 37:26, 37:32)

«Кливленд» — «Даллас» 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25)

«Майами» — «Индиана» 88:95 (27:21, 27:32, 23:31, 11:11)

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» 113:108 (35:24, 28:26, 31:28, 19:30)

«Миннесота» — «Денвер» 106:107 (38:29, 26:32, 24:28, 18:18)

«Финикс» — «Атланта» 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32)

«Юта» — «Хьюстон» 98:125 (27:31, 23:32, 19:28, 29:34)

«Сакраменто» — «Филадельфия» 115:108 (32:26, 30:26, 24:27, 29:29) 0