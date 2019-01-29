ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван ПеришичТрансферный дайджест. 22-28 января
  • 09:24
    • «Голден Стэйт» разгромил «Индиану», «Бостон» прервал победную серию «Бруклина»
  • 08:33
    • Хавбек «Боки Хуниорс» может перейти в «Зенит»
  • 08:16
    • «Галатасарай» увеличил предложение по Зе Луишу
  • 08:00
    • ПСЖ не может договориться с агентами Паредеса
  • 22:21
    • «Зенит» объявил о трансфере Ракицкого
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» разгромил «Индиану», «Бостон» прервал победную серию «Бруклина»

    НБА Индиана Пэйсерс Голден Стэйт Уорриорз Шарлотт Хорнетс Нью-Йорк Никс Бостон Селтикс Бруклин Нетс Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс Лос-Анджелес Клипперс Атланта Хоукс
    «Голден Стэйт» разгромил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 132:100 (40:22, 29:26, 32:31, 31:21).

    Демаркус Казинс
    Демаркус Казинс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Стивен Карри, набравший 26 очков, еще 22 очка заработал Демаркус Казинс. У «Индианы» 16 очков на счету Майлза Тернера.

    Эта победа стала для «Уорриорз» 11-й подряд, команда Стива Керра упрочила свое лидерство в Западной конференции. «Индиана» — третья на Востоке.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон» на домашнем паркете взял верх над «Бруклином» — 112:104 (32:26, 28:24, 29:38, 23:16).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, набравший 25 очков. 20 баллов на счету Шабазза Напьера.

    В составе победителей по 21 очку набрали Маркус Смарт и Джейлен Браун. Дабл-дабл из 14 баллов и 11 подборов оформил центровой Эл Хорфорд.

    «Бостон» (31-19) одержал шестую победу в семи матчах и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» (27-24) прервал серию из шести выигрышей и идет шестым.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Нью-Йорк» 101:92 (30:24, 24:29, 17:18, 30:21)
    «Мемфис» — «Денвер» 92:95 (30:16, 30:25, 17:19, 15:35)
    «Клипперс» — «Атланта» 118:123 (25:32, 36:31, 22:31, 35:29) 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Локомотив»
  • 2.70
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» может победить «Сибирь» в третий раз в сезоне
  • «Сибирь» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Повторит ли ОАЭ свое достижение на Кубке Азии?
  • Катар — ОАЭ. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • В поединке «Салавата Юлаева» и «Йокерита» ждем открытый хоккей
  • «Салават Юлаев» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Нью-Джерси» Хоккей НХЛ. Передача Малкина, четвертая кряду победа «Филадельфии»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 января 09:050
  • 23:32
    • «Челси» и «МЮ» встретятся в 1/8 финала Кубка Англии: результаты жеребьевки
  • 22:34
    • ЦСКА в овертайме дожал минское «Динамо»
  • 08:47
    • ЦСКА интересуется полузащитником «Васку да Гама»
    За одну неделю «Тоттенхэм» вылетел из двух турниров Футбол Вылетом из Кубка «Тоттенхэм» рискует погубить сезонРеакция прессы на вылет «Тоттенхэма» из Кубка Англии Вчера в 18:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва за место в финале Кубка Азии
  • 2.64
    •
  • 23:47
    • Ракицкий: Луческу меня уверил, что «Зенит» — команда очень высокого уровня
  • 20:14
    • «Химки» выиграли у «Автодора»
  • 19:59
    • Назван состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США
    Квинси Промес Футбол Примера. «Севилья» разгромила «Леванте», «Барса» и «Реал» добыли уверенные победыПодробности матчей 21-го тура испанской Примеры 01:130
  • 19:47
    • Экс-тренер сборной России может возглавить сборную Китая
  • 19:15
    • «Атлетико» объявил о трансфере Мораты
  • 18:06
    • Неймар вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку