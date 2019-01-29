«Голден Стэйт» разгромил «Индиану», «Бостон» прервал победную серию «Бруклина»

разгромилв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 132:100 (40:22, 29:26, 32:31, 31:21).

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Самым результативным игроком в составе победителей стал Стивен Карри, набравший 26 очков, еще 22 очка заработал Демаркус Казинс. У «Индианы» 16 очков на счету Майлза Тернера.

Эта победа стала для «Уорриорз» 11-й подряд, команда Стива Керра упрочила свое лидерство в Западной конференции. «Индиана» — третья на Востоке.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон» на домашнем паркете взял верх над «Бруклином» — 112:104 (32:26, 28:24, 29:38, 23:16).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, набравший 25 очков. 20 баллов на счету Шабазза Напьера.

В составе победителей по 21 очку набрали Маркус Смарт и Джейлен Браун. Дабл-дабл из 14 баллов и 11 подборов оформил центровой Эл Хорфорд.

«Бостон» (31-19) одержал шестую победу в семи матчах и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» (27-24) прервал серию из шести выигрышей и идет шестым.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» 101:92 (30:24, 24:29, 17:18, 30:21)

«Мемфис» — «Денвер» 92:95 (30:16, 30:25, 17:19, 15:35)

«Клипперс» — «Атланта» 118:123 (25:32, 36:31, 22:31, 35:29) 0