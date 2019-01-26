«Нижний Новгород» прервал победную серию УНИКСа

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБодержал домашнюю победу над казанским— 91:85 (13:12, 18:26, 38:25, 22:22).

Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» стал Кендрик Перри, записавший на свой счет 27 очков и 8 передач. Также отличились Кристофер Черапович (15) и Владимир Драгичевич (12).

У УНИКСа 18 очков набрал Эрик Макколлум, а Мелвин Эджим оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

УНИКС прервал победную серию из пяти игр, потерпел третье поражение в Единой лиге ВТБ и занимает третье место в турнирной таблице, а «НН» расположился на седьмой строчке одержав вторую победу кряду и седьмую в сезоне. 0