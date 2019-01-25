«Химки» потерпели третье поражение в Евролиге подряд

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Деррик Уильямс, записавший на свой счет 20 очков. Его партнер по команде Владимир Лучич набрал 15 очков, а Нихад Жедович — 10.
В составе подмосковной команды отличились Мальком Томас (13 очков, 10 подборов) и Джордан Мики (13 очков).
«Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге и занимают 13-е место в турнирной таблице, а «Бавария» поднялась на седьмую строчку, одержав десятую победу.
В следующем матче турнира россияне 31 января примут «Жальгирис», а немцы в тот же день сыграют с «Фенербахче». 0