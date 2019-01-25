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    «Химки» потерпели третье поражение в Евролиге подряд

    Евролига Химки
    Подмосковные «Химки» в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уступили немецкой «Баварии» со счетом 60:71 (28:10, 12:25, 10:21, 10:15).

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    Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Деррик Уильямс, записавший на свой счет 20 очков. Его партнер по команде Владимир Лучич набрал 15 очков, а Нихад Жедович — 10.

    В составе подмосковной команды отличились Мальком Томас (13 очков, 10 подборов) и Джордан Мики (13 очков).

    «Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге и занимают 13-е место в турнирной таблице, а «Бавария» поднялась на седьмую строчку, одержав десятую победу.

    В следующем матче турнира россияне 31 января примут «Жальгирис», а немцы в тот же день сыграют с «Фенербахче». 0

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