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    «Хьюстон» победил в гостях «Нью-Йорк», «Филадельфии» дома обыграла «Сан-Антонио»

    НБА Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Майами Хит Лос-Анджелес Клипперс Бруклин Нетс Орландо Мэджик Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Шарлотт Хорнетс Мемфис Гриззлиз Детройт Пистонс Чикаго Буллз Атланта Хоукс Филадельфия Сиксерс Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Денвер Наггетс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» уступил «Хьюстону» со счетом 110:116 (31:28, 32:30, 15:30, 32:26).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден
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    Самым результативным игроком матча стал лидер «Рокетс» Джеймс Харден. На счету американца дабл-дабл из 61 очка и 15 подборов. Для Хардена это рекордный показатель очков в карьере. Также дабл-даблом в матче отметился защитник «Никс» Аллонзо Трир — 31 очко и 10 подборов.

    «Хьюстон» (27-20) — пятый в Западной конференции, «Нью-Йорк» (10-36) — 14-й в Восточной конференции.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Филадельфия» (32-17) на домашнем паркете взял верх над «Сан-Антонио»(27-22) — 122:120 (34:35, 33:29, 29:32, 26:24).

    Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 19 подборов. Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 21 балла, 10 подборов и 15 результативных передач. В составе «Сперс» 26 очков набрал Демар Дерозан.

    «Филадельфия» (32-17) — четвертая на Востоке, «Сан-Антонио» (27-22) — шестой на Западе.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Торонто» 110:106 (24:16, 35:31, 25:28, 26:31)
    «Бостон» — «Кливленд» 123:103 (27:30, 38:20, 27:30, 31:23)
    «Майами» — «Клипперс» 99:111 (31:27, 23:27, 18:23, 27:34)
    «Бруклин» — «Орландо» 114:110 (26:25, 30:31, 33:30, 25:24)
    «Мемфис» — «Шарлотт» 107:118 (22:23, 32:35, 22:28, 31:32)
    «Нью-Орлеан» — «Детройт» 94:98 (28:31, 19:26, 23:22, 24:19)
    «Чикаго» — «Атланта» 101:121 (25:42, 35:24, 23:32, 18:23)
    «Юта» — «Денвер» 114:108 (30:24, 35:34, 23:22, 26:28) 0

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