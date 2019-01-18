«Лейкерс» в овертайме одолели «Оклахому», «Торонто» обыграл «Финикс»

Баскетболистыпобедилив выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Оклахоме, завершилась со счетом 138:128 ОТ (27:39, 40:24, 28:33, 27:26, 16:6) в пользу гостей.

Наибольший вклад в успех гостей внес Кайл Кузьма, на счету которого 32 очка, 8 подборов и 4 передачи. Лонсо Болл оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 передач.

В составе «Тандер» Пол Джордж набрал 27 очков, а Расселл Уэстбрук был близок к трипл-даблу — 26 очков, 13 передач, 9 подборов.

В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает третье место (26 побед, 18 поражений), а «Лейкерс» — девятое (25 побед, 21 поражение).

«Оклахома» — «Лейкерс»

«Торонто Рэпторс» дома обыграл «Финикс Санз» со счетом 111:109 (32:20, 25:29, 20:29, 34:31).

Лучшим в составе победителей стал Серж Ибака, набравший 22 очка. Кавай Леонард участия в матче не принимал.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 30 очков. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 15 баллов и 17 подборов.

«Торонто» занимает второе место в Восточной конференции (34 победы, 13 поражений). «Финикс» — 15-й на Западе (11 побед, 35 поражений).

«Торонто» — «Финикс»

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 101:100 (20:30, 33:33, 24:26, 24:11)

«Индиана» — «Филадельфия» — 96:120 (25:28, 23:26, 23:32, 25:34)

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 114:95 (20:25, 43:25, 20:23, 31:22)

«Денвер» — «Чикаго» — 135:105 (28:30, 33:17, 42:26, 32:32) 0