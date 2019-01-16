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    «Голден Стэйт» и «Филадельфия» одержали разгромные победы

    НБА Денвер Наггетс Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс Миннесота Тимбервулвз Индиана Пэйсерс Финикс Санз Атланта Хоукс Оклахома-Сити Тандер Майами Хит Милуоки Бакс
    В матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер» на домашней площадке разгромно проиграл «Голден Стэйт» счетом 111:142 (38:51, 22:28, 23:33, 28:30).

    Клей Томпсон
    Клей Томпсон
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    Самыми результативными игроками встречи стали защитники «Голден Стэйта» Клей Томпсон и Стивен Карри, которые набрали по 31 баллу. 27 очков в активе Кевина Дюранта. В составе «Денвера» 22 очка набрал Малик Бисли, 21 — у Джамала Маррея.

    «Уорриорз» (30-14) одержал пятую победу кряду и закрепился на первом месте в Западной конференции . «Денвер» (30-13) расположился вслед за ним.

    В другом матче дня регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» на своей площадке крупно обыграла «Миннесоту» — 149:102 (40:27, 43:31, 32:32, 34:17).

    Самым результативным игроком матча стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов. В активе Бена Симмонса 20 очков, 11 подборов и 9 передач. У проигравших самым результативным стал Деррик Роуз — 15 очков.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» (29-16) расположилась на четвертой позиции, «Миннесота» (21-23) — 11-я на Западе.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Финикс» 131:97 (38:19, 24:32, 34:22, 35:24)
    «Атланта» — «Оклахома» 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26)
    «Милуоки» — «Майами» 124:86 (30:23, 39:22, 24:18, 31:23) 0

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