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    «Милуоки» обыграл «Юту», третья подряд победа «Бостона»

    НБА Милуоки Бакс Бостон Селтикс Бруклин Нетс
    «Милуоки Бакс» на домашнем паркете взял верх над «Ютой Джаз» в регулярном чемпионате НБА.

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо
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    Итоговый счет поединка — 114:102 (32:34, 26:28, 25:24, 31:16).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. 21 балл на счету Малкольма Брогдона, по 15 — у Брука Лопеса и Тона Мейкера.

    В составе «Юты» 26 очков набрал Донован Митчелл (6 из 12 из-за дуги). Руди Гобер оформил дабл-дабл из 14 баллов и 15 подборов. По 12 очков на счету Деррика Фэйворса и Джея Краудера.

    «Милуоки» вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции и всей лиги. «Юта» — девятая на Западе.

    «Милуоки» — «Юта»

    «Бостон Селтикс» на домашнем паркете разгромил «Бруклин Нетс» — 116:95 (34:22, 22:23, 30:29, 30:21).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Родион Куруч, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 13 баллов и 12 подборов оформил Кенннет Фарид. 15 очков также на счету Спенсера Динуайдди.

    В составе победителей 17 очков набрал Кайри Ирвинг, 16 — Джейсон Тэйтум. Эл Хорфорд остановился в шаге от дабл-дабла — 12 баллов и 9 подборов.

    «Бостон» одержал третью победу подряд, закрепившись на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» впервые за четыре последних матча уступил.

    «Бостон» — «Бруклин»

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Сан-Антонио» — 107:119 (31:25, 20:34, 22:25, 34:35)

    «Хьюстон» — «Денвер» — 125:113 (33:35, 37:25, 26:29, 29:24)

    «Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 114:95 (31:27, 22:24, 33:22, 28:22)

    «Даллас» — «Лейкерс» — 97:107 (33:25, 34:29, 13:32, 17:21).

    «Сакраменто» — «Орландо» — 111:95 (29:25, 29:17, 32:20, 21:33)

    «Портленд» — «Нью-Йорк» — 111:101 (30:30, 24:23, 32:23, 25:25) 0

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