«Сан-Антонио» победил «Торонто» в НБА

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Техасе, завершилась со счетом 125:107 (38:19, 29:32, 29:24, 29:32).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ламаркус Олдридж, набравший 23 очка. Демар Дерозан оформил трипл-дабл из 21 балла, 14 подборов и 11 результативных передач.

У «Рэпторс» 21 очко на счету Кавая Леонарда. Кайл Лоури и Йонас Валанчюнас пропускали встречу из-за травм.

«Сан-Антонио» занимает седьмое место в Западной конференции (22 победы, 17 поражений). «Торонто» идет вторым на Востоке (28 побед, 12 поражений).

«Сан-Антонио» — «Торонто»

В еще одном матче «Сакраменто Кингз» у себя дома уступил «Денвер Наггетс» — 113:117 (30:30, 36:23, 18:31, 29:33). 0