«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», «Вашинтон» разобрался с «Шарлотт»

дома уступилв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:115 (27:30, 23:28, 33:35, 22:22).

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В составе победителей самым результативным стал Клэй Томпсон — 32 очка и 4 подбора. У хозяев 40 очков, 2 подбора и 5 передач в активе Дэмиана Лилларда.

«Голден Стэйт» занимает второе место в Западной конференции. «Портленд» расположился на седьмом месте.

«Вашингтон» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:126 (27:29, 40:32, 27:31, 36:34).

Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, набравший 47 очков.

«Нью-Орлеан» на домашней площадке принимал «Хьюстон» и уступил со счетом 104:108 (20:30, 30:23, 26:24, 28:31). Для «Пеликанс» это поражение стало шестым в последних семи матчах.

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, в активе которого 41 очко, 9 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 2 блокшота. Дабл-даблами в составе «Нью-Орлеана» отметились Энтони Дэвис (22 очка, 11 подборов) и Джулиус Рэндл (23 очка, 11 подборов).

Другие результаты:

«Клипперс» — «Сан-Антонио» — 111:122 (30:32, 26:24, 19:39, 36:27)

«Финикс» — «Денвер» — 118:122 (16:36, 33:26, 29:28, 40:32)

«Мемфис» — «Бостон» — 103:112 (26:29, 38:18, 23:32, 16:33)

«Атланта» — «Кливленд» — 111:108 (23:26, 34:25, 27:23, 27:34)

«Юта» — «Нью-Йорк» — 129:97 (39:17, 32:17, 26:32, 32:31)

«Милуоки» — «Бруклин» — 129:115 (29:23, 42:29, 35:34, 23:29). 0