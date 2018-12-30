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    «Голден Стэйт» обыграл «Портленд», «Вашинтон» разобрался с «Шарлотт»

    НБА Бостон Селтикс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Шарлотт Хорнетс
    «Портленд» дома уступил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:115 (27:30, 23:28, 33:35, 22:22).

    Клэй Томпсон
    Клэй Томпсон
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    В составе победителей самым результативным стал Клэй Томпсон — 32 очка и 4 подбора. У хозяев 40 очков, 2 подбора и 5 передач в активе Дэмиана Лилларда.

    «Голден Стэйт» занимает второе место в Западной конференции. «Портленд» расположился на седьмом месте.

    «Вашингтон» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:126 (27:29, 40:32, 27:31, 36:34).

    Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, набравший 47 очков.

    «Нью-Орлеан» на домашней площадке принимал «Хьюстон» и уступил со счетом 104:108 (20:30, 30:23, 26:24, 28:31). Для «Пеликанс» это поражение стало шестым в последних семи матчах.

    Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, в активе которого 41 очко, 9 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 2 блокшота. Дабл-даблами в составе «Нью-Орлеана» отметились Энтони Дэвис (22 очка, 11 подборов) и Джулиус Рэндл (23 очка, 11 подборов).

    Другие результаты:

    «Клипперс» — «Сан-Антонио» — 111:122 (30:32, 26:24, 19:39, 36:27)

    «Финикс» — «Денвер» — 118:122 (16:36, 33:26, 29:28, 40:32)

    «Мемфис» — «Бостон» — 103:112 (26:29, 38:18, 23:32, 16:33)

    «Атланта» — «Кливленд» — 111:108 (23:26, 34:25, 27:23, 27:34)

    «Юта» — «Нью-Йорк» — 129:97 (39:17, 32:17, 26:32, 32:31)

    «Милуоки» — «Бруклин» — 129:115 (29:23, 42:29, 35:34, 23:29). 0

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