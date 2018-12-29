«Атланта» в овертайме обыграла «Миннесоту», «Орландо» разгромил «Торонто»

В матче игрового дня регулярного сезона НБАна выезде в овертайме обыграла— 123:120 ОТ (42:27, 29:32, 18:30, 23:23, 11:8).

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Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 19 подборов. 28 баллов на счету Роберта Ковингтона.

В составе «Хоукс» 23 очка набрал Кент Бэйзмор. Дабл-даблами отметились Джон Коллинз (21 балл и 10 подборов).

«Атланта» (10-24) — 12-я на Востоке, «Миннесота» (16-19) — 13-я на Западе.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Орландо» дома разгромил «Торонто» — 116:87 (25:29, 32:19, 35:15, 24:24).

Самым результативным игроком матча стал центровой «Мэджик» Никола Вучевич — у него 30 очков и 20 подборов. Россиянин Тимофей Мозгов не играл. За «Торонто» 21 очко набрал Кавай Леонард.

«Орландо» (15-19) прервал серию из четырех поражений и занимает 10 место в Восточной конференции. «Торонто» (26-11) идет на второй позиции в этой конференции.

Другие результаты:

«Индиана» — «Детройт» 125:88 (32:21, 26:24, 33:24, 34:19)

«Вашингтон» — «Чикаго» 92:101 (22:20, 20:20, 30:34, 20:27)

«Шарлотт» — «Бруклин» 100:87 (33:17, 21:25, 19:23, 27:22)

«Майами» — «Кливленд» 118:94 (29:30, 27:22, 26:17, 36:25)

«Нью-Орлеан» — «Даллас» 114:112 (26:29, 29:37, 31:22, 28:24)

«Финикс» — «Оклахома» 102:118 (29:36, 28:22, 27:23, 18:37)

«Денвер» — «Сан-Антонио» 102:99 (31:23, 30:24, 17:28, 24:24)

«Лейкерс» — «Клипперс» 107:118 (23:28, 31:23, 26:31, 27:36) 0