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    «Атланта» в овертайме обыграла «Миннесоту», «Орландо» разгромил «Торонто»

    НБА Индиана Пэйсерс Детройт Пистонс Вашингтон Уизардс Чикаго Буллз Орландо Мэджик Торонто Рэпторс Шарлотт Хорнетс Бруклин Нетс Майами Хит Кливленд Кавальерс Даллас Маверикс Миннесота Тимбервулвз Атланта Хоукс Финикс Санз Оклахома-Сити Тандер Денвер Наггетс Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Клипперс
    В матче игрового дня регулярного сезона НБА «Атланта» на выезде в овертайме обыграла «Миннесоту» — 123:120 ОТ (42:27, 29:32, 18:30, 23:23, 11:8).

    Никола Вучевич
    Никола Вучевич
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    Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 19 подборов. 28 баллов на счету Роберта Ковингтона.

    В составе «Хоукс» 23 очка набрал Кент Бэйзмор. Дабл-даблами отметились Джон Коллинз (21 балл и 10 подборов).

    «Атланта» (10-24) — 12-я на Востоке, «Миннесота» (16-19) — 13-я на Западе.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Орландо» дома разгромил «Торонто» — 116:87 (25:29, 32:19, 35:15, 24:24).

    Самым результативным игроком матча стал центровой «Мэджик» Никола Вучевич — у него 30 очков и 20 подборов. Россиянин Тимофей Мозгов не играл. За «Торонто» 21 очко набрал Кавай Леонард.

    «Орландо» (15-19) прервал серию из четырех поражений и занимает 10 место в Восточной конференции. «Торонто» (26-11) идет на второй позиции в этой конференции.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Детройт» 125:88 (32:21, 26:24, 33:24, 34:19)
    «Вашингтон» — «Чикаго» 92:101 (22:20, 20:20, 30:34, 20:27)
    «Шарлотт» — «Бруклин» 100:87 (33:17, 21:25, 19:23, 27:22)
    «Майами» — «Кливленд» 118:94 (29:30, 27:22, 26:17, 36:25)
    «Нью-Орлеан» — «Даллас» 114:112 (26:29, 29:37, 31:22, 28:24)
    «Финикс» — «Оклахома» 102:118 (29:36, 28:22, 27:23, 18:37)
    «Денвер» — «Сан-Антонио» 102:99 (31:23, 30:24, 17:28, 24:24)
    «Лейкерс» — «Клипперс» 107:118 (23:28, 31:23, 26:31, 27:36) 0

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