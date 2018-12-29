ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в Евролиге

Московскийв выездном матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграл греческомусо счетом 84:96.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 24 очка и сделавший 10 подборов.

Лучшим в составе победителей стал Ник Калатес, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

ЦСКА, потерпев четвертое поражение в чемпионате, расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. «Панатинаикос», одержав седьмую победу, занимает 11-е место.

В следующем матче турнира ЦСКА в гостях сыграет против «Жальгириса», а «Панатинаикос» на выезде встретится с «Олимпиакосом». 0