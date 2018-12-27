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    «Сан-Антонио» обыграл «Денвер», «Торонто» выиграл у «Майами»

    НБА Сан-Антонио Спёрс Денвер Наггетс Торонто Рэпторс Майами Хит Орландо Мэджик Финикс Санз Детройт Пистонс Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Индиана Пэйсерс Чикаго Буллз Миннесота Тимбервулвз Мемфис Гриззлиз Кливленд Кавальерс Даллас Маверикс
    «Сан-Антонио Сперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА одержал победу над «Денвер Наггетс» — 111:103 (34:26, 21:27, 22:22, 34:28).

    Кавай Леонард и Дуэйн Уэйд
    Кавай Леонард и Дуэйн Уэйд
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    Наибольший вклад в успех хозяев внес Демар Дерозан, набравший 30 очков. 27 баллов на счету Ламаркуса Олдриджа, 15 — у Брина Форбса.

    В составе «Наггетс» дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов на счету Хуанхо Эрнангомеса. В активе Малика Бизли 22 балла, у Монте Морриса — 15.

    «Сан-Антонио» — «Денвер»

    В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает девятое место (19 побед, 16 поражений), а «Денвер» — второе (21 победа, 11 поражений).

    «Торонто Рэпторс» одержал выездную победу над «Майами Хит» — 106:104 (23:31, 21:27, 37:21, 25:25).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 30 очков. 18 баллов на счету Дэнни Грина.

    У «Хит» 21 очко в активе Джастиса Уинслоу. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 16 баллов и 12 подборов.

    Кавай Леонард в матче с «Майами»

    «Торонто» лидирует в Восточной конференции (26 побед, 10 поражений), «Майами» занимает восьмую позицию (16 побед, 17 поражений).

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Финикс» — 120:122 OT (32:26, 21:36, 34:28, 31:28, 2:4)
    «Детройт» — «Вашингтон» — 106:95 (27:28, 27:27, 31:17, 21:23)
    «Бруклин» — «Шарлотт» — 134:132 OT (22:29, 34:22, 23:26, 35:37, 20:18)
    «Атланта» — «Индиана» — 121:129 (31:32, 36:32, 21:31, 33:34)
    «Чикаго» — «Миннесота» — 94:119 (18:29, 19:31, 28:23, 29:36)
    «Мемфис» — «Кливленд» — 95:87 (21:9, 24:23, 20:21, 30:34)
    «Даллас» — «Нью-Орлеан» — 122:119 (33:30, 34:34, 23:30, 32:25) 0

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