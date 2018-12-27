«Сан-Антонио» обыграл «Денвер», «Торонто» выиграл у «Майами»

в домашнем матче регулярного чемпионата НБА одержал победу над— 111:103 (34:26, 21:27, 22:22, 34:28).

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Наибольший вклад в успех хозяев внес Демар Дерозан, набравший 30 очков. 27 баллов на счету Ламаркуса Олдриджа, 15 — у Брина Форбса.

В составе «Наггетс» дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов на счету Хуанхо Эрнангомеса. В активе Малика Бизли 22 балла, у Монте Морриса — 15.

«Сан-Антонио» — «Денвер»

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает девятое место (19 побед, 16 поражений), а «Денвер» — второе (21 победа, 11 поражений).

«Торонто Рэпторс» одержал выездную победу над «Майами Хит» — 106:104 (23:31, 21:27, 37:21, 25:25).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 30 очков. 18 баллов на счету Дэнни Грина.

У «Хит» 21 очко в активе Джастиса Уинслоу. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 16 баллов и 12 подборов.

Кавай Леонард в матче с «Майами»

«Торонто» лидирует в Восточной конференции (26 побед, 10 поражений), «Майами» занимает восьмую позицию (16 побед, 17 поражений).

Другие результаты:

«Орландо» — «Финикс» — 120:122 OT (32:26, 21:36, 34:28, 31:28, 2:4)

«Детройт» — «Вашингтон» — 106:95 (27:28, 27:27, 31:17, 21:23)

«Бруклин» — «Шарлотт» — 134:132 OT (22:29, 34:22, 23:26, 35:37, 20:18)

«Атланта» — «Индиана» — 121:129 (31:32, 36:32, 21:31, 33:34)

«Чикаго» — «Миннесота» — 94:119 (18:29, 19:31, 28:23, 29:36)

«Мемфис» — «Кливленд» — 95:87 (21:9, 24:23, 20:21, 30:34)

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 122:119 (33:30, 34:34, 23:30, 32:25) 0