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    «Клипперс» остановили «Денвер», «Голден Стэйт» победил Даллас

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Денвер Наггетс Детройт Пистонс Майами Хит Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Торонто Рэпторс Финикс Санз Милуоки Бакс
    «Лос-Анджелес Клипперс» прервал серию побед «Денвера» из четырех встреч.

    Кевин Дюрант
    Кевин Дюрант
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    Итоговый счет в пользу хозяев — 132:111 (34:26, 34:33, 35:27, 29:25).

    Самыми результативными игроками матча стали форварды «Лос-Анджелеса» Данило Галлинари и Тобиас Харрис, набравшие по 21 баллу. Дабл-даблом в составе победителей отметился Монтрезл Харрелл (20 очков, 10 подборов). У центрового Марчина Гортата 11 подборов.

    В составе «Денвера» самым результативным стал центровой Никола Йокич, в активе которого 19 очков и 6 подборов. В активе разыгрывающего Джамала Маррея 18 очков.

    «Голден Стэйт» на домашней площадке принимал «Даллас» и победил со счетом 120:116 (28:31, 30:30, 36:26, 26:29).

    Для «Маверикс» это поражение стало пятым кряду.

    Главным героем встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант. Он был близок к трипл-даблу, в его активе 29 очков, 12 подборов и 8 передач. 23 очка в составе победителей набрал Юнас Йеребко, еще 22 очка на счету Стивена Карри. Дабл-даблом отметился Дрэймонд Грин (14 очков, 10 подборов).

    В составе «Далласа» самым результативным стал защитник Уэсли Мэттьюз, набравший 25 очков. Центровой Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 12 очков и 23 подборов.

    Другие результаты:

    «Юта» — «Оклахома» — 106:107 (32:26, 29:32, 20:35, 25:14)

    «Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 108:101 (28:26, 13:17, 43:26, 24:32)

    «Филадельфия» — «Торонто» — 126:101 (29:30, 36:29, 26:20, 35:22)

    «Майами» — «Милуоки» — 94:87 (21:8, 16:30, 35:20, 22:29)

    «Вашингтон» — «Финикс» — 149:146 3ОТ (33:29, 22:26, 28:24, 26:30, 40:37) 0

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