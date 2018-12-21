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    19 очков Боста помогли «Химкам» победить «Дарушшафаку»

    Евролига Химки
    Подмосковные «Химки» в 14-м туре регулярного чемпионата Евролиги одержали победу в домашнем матче с «Дарушшафакой» — 85:84 (30:18, 15:25, 24:14, 16:27).

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    Самым результативным в составе победителей стал Ди Бост, набравший 19 очков. По 13 баллов собрали Майкл Эрик и Рэй Маккаллум.

    У гостей больше всех набрали Мичил Эрик (13) и Тони Дуглас (12).

    «Химки» прервали безвыигрышную серию в Евролиге из трех игр и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, а «Дарушафака» расположилась на 16-й строчке, потерпев 12-е поражение кряду.

    В следующем матче турнира подопечные Георгиоса Барцокаса 27 декабря примут «Басконию», а команда из Турции в тот же день встретится с «Олимпиакосом». 0

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