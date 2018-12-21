19 очков Боста помогли «Химкам» победить «Дарушшафаку»

Самым результативным в составе победителей стал Ди Бост, набравший 19 очков. По 13 баллов собрали Майкл Эрик и Рэй Маккаллум.
У гостей больше всех набрали Мичил Эрик (13) и Тони Дуглас (12).
«Химки» прервали безвыигрышную серию в Евролиге из трех игр и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, а «Дарушафака» расположилась на 16-й строчке, потерпев 12-е поражение кряду.
В следующем матче турнира подопечные Георгиоса Барцокаса 27 декабря примут «Басконию», а команда из Турции в тот же день встретится с «Олимпиакосом». 0