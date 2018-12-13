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    «Бостон» одержал седьмую победу подряд, «Юта» разгромила «Майами»

    НБА Индиана Пэйсерс Милуоки Бакс Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Шарлотт Хорнетс Детройт Пистонс Филадельфия Сиксерс Бруклин Нетс Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс Мемфис Гриззлиз Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер Даллас Маверикс Атланта Хоукс Юта Джаз Майами Хит Сакраменто Кингз Миннесота Тимбервулвз Голден Стэйт Уорриорз Торонто Рэпторс
    В регулярном чемпионате НБА «Бостон» в овертайме победил «Вашингтон» — 130:125 ОТ (24:28, 22:27, 38:22, 29:36, 17:12).

    Кайри Ирвинг
    Кайри Ирвинг
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    Самым результативным игроком матча стал защитник «Селтикс» Кайри Ирвинг с 38 очками. Джейсон Тэйтум оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

    У «Уизардс» дабл-даблам формили Джон Уолл (34 очка, 13 передач) и Джефф Грин (22 очка, 10 подборов).

    «Кельты» (17-10) одержали седьмую победу подряд и занимает пятое место на Востоке. «Вашингтон» (11-17) потерпел третье поражение кряду и разместился на 10-й позиции.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта» дома разгромил «Майами» — 111:84 (40:15, 20:18, 32:20, 19:31).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «джазменов» Донован Митчелл, набравший 21 очко. 17 баллов на счету Деррика Фэйворса, 16 — у Кайла Корвера, реализовавшего 4 из 5 бросков из-за дуги.

    Руди Гобер оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов. В составе «Майами» 16 очков в активе Родни Макгрудера.

    «Юта» (14-15) — 12-й на Западе, «Майами» (11-16) — девятый на Востоке.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Милуоки» 113:97 (29:23, 29:20, 27:27, 28:27)
    «Кливленд» — «Нью-Йорк» 113:106 (39:23, 26:31, 21:32, 27:20)
    «Шарлотт» — «Детройт» 108:107 (37:25, 23:30, 22:38, 26:14)
    «Филадельфия» — «Бруклин» 124:127 (29:31, 27:26, 28:37, 40:33)
    «Мемфис» — «Портленд» 92:83 (15:26, 27:14, 26:23, 24:20)
    «Нью-Орлеан» — «Оклахома» 118:114 (25:28, 32:28, 32:28, 29:30)
    «Даллас» — «Атланта» 114:107 (28:26, 23:26, 30:26, 33:29)
    «Сакраменто» — «Миннесота» 141:130 (35:31, 28:19, 33:42, 45:38)
    «Голден Стэйт» — «Торонто» 93:113 (22:31, 19:26, 26:25, 26:31) 0

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