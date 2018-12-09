ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» поднялся на шестое место АПЛ«МЮ» без Погба способен добиться успеха
  • 18:30
    • «Краснодар» дома сыграл вничью с «Уфой»
  • 17:59
    • «Зенит» проведет матч против «Рубина» без Дзюбы
  • 17:45
    • «Локомотив-Кубань» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ
  • 17:28
    • «Автомобилист» уверенно справился с «Куньлунем»
  • 17:18
    • Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Поклюке
    Все новости спорта

    «Локомотив-Кубань» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ

    Лига ВТБ Астана Локомотив-Кубань
    «Локомотив-Кубань» на домашней площадке уступил «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    «Астана» переломила ход матча
    «Астана» переломила ход матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Краснодарцы смогли захватить преимущество в первой половине встречи, выиграв сначала первую четверть, а во втором игровом отрезке упрочив свое преимущество. На большой перерыв «Локомотив-Кубань» ушел, выигрывая в счете с разницей в шесть очков.

    Однако после перерыва игра кардинально поменялась — уже в третьем игровом отрезке «Астана» смогла отыграться и выйти вперед, а в заключительной четверти разгромила соперника.

    Итоговый счет встречи — 71:90 (22:19, 20:17, 14:22, 15:32).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Клеммонс, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов В составе хозяев отличился Виталий Фридзон, набравший 13 очков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Рубин»
  • 1.90
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выезд в Петербург не принесет «Рубину» очков
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ньюкасл» должен реабилитироваться после домашнего поражения от «Вест Хэма»
  • «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Продлит ли «Боруссия» победную серию в домашних матчах?
  • «Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Овечкин принимает поздравления Хоккей НХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и ВарламоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 декабря 09:540
  • 15:48
    • «Динамо» разгромило «Урал» в домашнем матче
  • 14:59
    • «Краснодар» — «Уфа»: Вандерсон и Тилль — в старте
  • 14:14
    • Логинов упал и стал третьим в гонке преследования Поклюки
    «Анжи» — «Спартак» Футбол Одиннадцатиметровая победа «Спартака»Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Спартака» в Каспийске 02:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» сократит отставание от лидеров
  • 5.16
    •
  • 19:10
    • «Страстбург» упустил победу над «Каном»
  • 18:56
    • Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»
  • 18:45
    • Семак объяснил, почему Дзюба не попал в заявку на матч с «Рубином»
    «Локомотив» — «Оренбург» Футбол Победа «Локо»: гениальный камбэк или валидольный отскок?Волевая победа «Локомотива» над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы 00:160
  • 13:58
    • Россиянки завоевали серебро на этапе Кубка мира по лыжам
  • 13:45
    • «Барселона» попытается купить Кейна
  • 11:45
    • Главный тренер «Славии» назвал Комличенко «убийцей»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку