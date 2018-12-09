«Локомотив-Кубань» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ

на домашней площадке уступилв матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Астана» переломила ход матча twitter.com/bcastanakz 100% Высокие коэффициенты Играть!

Краснодарцы смогли захватить преимущество в первой половине встречи, выиграв сначала первую четверть, а во втором игровом отрезке упрочив свое преимущество. На большой перерыв «Локомотив-Кубань» ушел, выигрывая в счете с разницей в шесть очков.

Однако после перерыва игра кардинально поменялась — уже в третьем игровом отрезке «Астана» смогла отыграться и выйти вперед, а в заключительной четверти разгромила соперника.

Итоговый счет встречи — 71:90 (22:19, 20:17, 14:22, 15:32).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Клеммонс, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов В составе хозяев отличился Виталий Фридзон, набравший 13 очков. 0