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    «Сан-Антонио» одолел «Лейкерс», «Милуоки» проиграл «Голден Стэйт»

    НБА Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз Шарлотт Хорнетс Денвер Наггетс Детройт Пистонс Филадельфия Сиксерс Орландо Мэджик Индиана Пэйсерс Бруклин Нетс Торонто Рэпторс Кливленд Кавальерс Сакраменто Кингз Чикаго Буллз Оклахома-Сити Тандер Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Майами Хит
    «Сан-Антонио Сперс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Клэй Томпсон
    Клэй Томпсон
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    Встреча, которая прошла в Техасе, завершилась со счетом 133:120 (32:36, 36:36, 21:27, 44:21).

    Наибольший вклад в успех «шпор» внес защитник Демар Дерозан, набравший 36 очков, сделавший 9 передач, 8 подборов и 2 блок-шота.

    В составе «Лейкерс» дабл-даблами отметились Леброн Джеймс (35 очков и 11 результативных передач), Лонзо Болл (13 очков и 11 результативных передач) и Джавейл Макги (по 12 очков и подборов).

    «Сан-Антонио» — «Лейкерс»

    В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 13-е место (12 побед, 14 поражений), а «Лейкерс» — шестое (15 побед, 10 поражений).

    «Милуоки Бакс» на домашней арене потерпел поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» — 95:105 (22:27, 29:30, 25:26, 19:22).

    У победителей по 20 очков на свой счет записали Стивен Карри и Клэй Томпсон. Андре Игуодала набрал 15 очков и сделал 8 подборов.

    Лидер хозяев Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов.

    «Милуоки» — «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» занимает четвертое место в Западной конференции (18 побед, 9 поражений). «Милуоки» идет вторым на Востоке (16 побед, 8 поражений).

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Денвер» — 113:107 (24:25, 40:28, 23:26, 26:28)
    «Детройт» — «Филадельфия» — 111:117 (27:28, 41:28, 22:33, 21:28)
    «Орландо» — «Индиана» — 90:112 (25:28, 20:29, 25:29, 20:26)
    «Бруклин» — «Торонто» — 106:105 OT (24:20, 29:33, 27:26, 18:19, 8:7)
    «Кливленд» — «Сакраменто» — 110:129 (27:38, 39:28, 23:30, 21:33)
    «Чикаго» — «Оклахома-Сити» — 114:112 (34:28, 36:34, 17:29, 27:21)
    «Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 103:107 (30:31, 30:27, 24:27, 19:22)
    «Финикс» — «Майами» — 98:115 (36:34, 14:26, 23:29, 25:26) 0

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