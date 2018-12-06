«Голден Стэйт» в гостях обыграл «Кливленд», «Оклахома» одолела «Бруклин»

В матче регулярного чемпионата НБАна своей площадке проигралсо счетом 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34).

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стефен Карри, набравший 42 очка (также 9 подборов). Он реализовал 9 из 14 бросков из-за дуги. Дабл-даблом из 25 баллов и 10 подборов отметился Кевин Дюрант.

В составе «Кливленда» 21 очко набрал Коллин Секстон, он реализовал 3 броска из-за дуги из 3 попыток. Дабл-дабл из 14 баллов и 19 подборов на счету Тристана Томпсона.

«Голден Стэйт» (17-9) занимает четвертое место в Западной конференции, «Кливленд» (5-19) — 13-й на Востоке.

В другом матче игрового дня «Бруклин» уступил «Оклахоме» со счетом 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж. В активе американца дабл-дабл из 47 очков и 15 подборов.

На счету Расселла Уэстбрука трипл-дабл из 21 балла, 15 подборов и 17 результативных передач.

«Оклахома» (16-7) расположилась на второй позиции на Западе, «Бруклин» (8-18) — 12-й на Востоке.

Другие результаты:

«Орландо» — «Денвер» 118:124 ОТ(28:31, 26:25, 32:32, 26:24, 6:12)

«Атланта» — «Вашингтон» 117:131 (25:33, 24:39, 45:31, 23:28)

«Нью-Орлеан» — «Даллас» 132:106 (32:31, 37:22, 28:27, 35:26)

«Миннесота» — «Шарлотт» 121:104 (31:31, 31:33, 24:22, 35:18)

«Милуоки» — «Детройт» 115:92 (30:21, 26:24, 28:19, 31:28)

«Мемфис» — «Клипперс» 96:86 (27:15, 24:27, 18:27, 27:17)

«Торонто» — «Филадельфия» 113:102 (23:29, 30:20, 25:28, 35:25)

«Лейкерс» — «Сан-Антонио» 0