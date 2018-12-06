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    «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Кливленд», «Оклахома» одолела «Бруклин»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Оклахома-Сити Тандер Бруклин Нетс Орландо Мэджик Денвер Наггетс Атланта Хоукс Вашингтон Уизардс Даллас Маверикс Шарлотт Хорнетс Миннесота Тимбервулвз Милуоки Бакс Детройт Пистонс Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Клипперс Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленл» на своей площадке проиграл «Голден Стэйт» со счетом 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34).

    Стефен Карри
    Стефен Карри
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стефен Карри, набравший 42 очка (также 9 подборов). Он реализовал 9 из 14 бросков из-за дуги. Дабл-даблом из 25 баллов и 10 подборов отметился Кевин Дюрант.

    В составе «Кливленда» 21 очко набрал Коллин Секстон, он реализовал 3 броска из-за дуги из 3 попыток. Дабл-дабл из 14 баллов и 19 подборов на счету Тристана Томпсона.

    «Голден Стэйт» (17-9) занимает четвертое место в Западной конференции, «Кливленд» (5-19) — 13-й на Востоке.

    В другом матче игрового дня «Бруклин» уступил «Оклахоме» со счетом 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж. В активе американца дабл-дабл из 47 очков и 15 подборов.

    На счету Расселла Уэстбрука трипл-дабл из 21 балла, 15 подборов и 17 результативных передач.

    «Оклахома» (16-7) расположилась на второй позиции на Западе, «Бруклин» (8-18) — 12-й на Востоке.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Денвер» 118:124 ОТ(28:31, 26:25, 32:32, 26:24, 6:12)
    «Атланта» — «Вашингтон» 117:131 (25:33, 24:39, 45:31, 23:28)
    «Нью-Орлеан» — «Даллас» 132:106 (32:31, 37:22, 28:27, 35:26)
    «Миннесота» — «Шарлотт» 121:104 (31:31, 31:33, 24:22, 35:18)
    «Милуоки» — «Детройт» 115:92 (30:21, 26:24, 28:19, 31:28)
    «Мемфис» — «Клипперс» 96:86 (27:15, 24:27, 18:27, 27:17)
    «Торонто» — «Филадельфия» 113:102 (23:29, 30:20, 25:28, 35:25)
    «Лейкерс» — «Сан-Антонио» 0

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