«Денвер» разгромил «Лос-Анджелес», «Торонто» в гостях обыграл «Мемфис»

В матче игрового дня в регулярном чемпионате НБАна домашней площадке принимали победил с разгромным счетом 117:85 (30:26, 28:24, 31:21, 28:14).

Самым результативным игроком встречи стал Кайл Кузма, в активе которого 21 балл. Леброн Джеймс набрал 14 очков, реализовав только 5 бросков из 15 с игры. Дабл-даблами в составе победителей отметились Пол Миллсэп (20 очков, 11 подборов) и Мэйсон Пламли (10 очков, 10 подборов).

Для «Наггетс» (14-7) эта победа стала четвертой кряду и он третий на Западе. «Лос-Анджелес» (11-9) — седьмая позиция.

В другом матче игрового дня «Мемфис» на домашней площадке принимал «Торонто» и проиграл — 114:122 (32:31, 39:28, 26:34, 17:29).

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Мемфиса» Марк Газоль, набравший 27 очков. В активе Майка Конли 20 очков, 3 перехвата и 2 блокшота.

В составе победителей дабл-даблом отметился Кавай Леонард (17 очков, 10 подборов).

Для «Рэпторс» (18-4) эта победа стала шестой кряду и они лидируют на Востоке. «Мемфис» (12-8) — пятый на Западе.

Другие результаты:

«Детройт» — «Нью-Йорк» 115:108 (24:19, 27:24, 30:27, 34:38)

«Майами» — «Атланта» 113:115 (38:35, 14:33, 34:32, 27:15)

«Финикс» — «Индиана» 104:109 (26:26, 28:35, 23:20, 27:28) 0