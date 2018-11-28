ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Виктория»ЦСКА не заслужил победы своим отношением к игре
  • 08:05
    • «Денвер» разгромил «Лос-Анджелес», «Торонто» в гостях обыграл «Мемфис»
  • 22:47
    • ЦСКА проиграл «Виктории», почти лишившись шансов на Лигу Европы
  • 01:04
    • «Бавария» разгромила «Бенфику», лишив ее шансов на выход в плей-офф
  • 00:58
    • «Лион» и «Манчестер Сити» победителя не определили
  • 00:56
    • «МЮ» вырвал победу у «Янг Бойз», отправив «Валенсию» в Лигу Европы
    Все новости спорта

    «Денвер» разгромил «Лос-Анджелес», «Торонто» в гостях обыграл «Мемфис»

    НБА Детройт Пистонс Нью-Йорк Никс Атланта Хоукс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Торонто Рэпторс Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Индиана Пэйсерс
    В матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес» и победил с разгромным счетом 117:85 (30:26, 28:24, 31:21, 28:14).

    Марк Газоль
    Марк Газоль
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Самым результативным игроком встречи стал Кайл Кузма, в активе которого 21 балл. Леброн Джеймс набрал 14 очков, реализовав только 5 бросков из 15 с игры. Дабл-даблами в составе победителей отметились Пол Миллсэп (20 очков, 11 подборов) и Мэйсон Пламли (10 очков, 10 подборов).

    Для «Наггетс» (14-7) эта победа стала четвертой кряду и он третий на Западе. «Лос-Анджелес» (11-9) — седьмая позиция.

    В другом матче игрового дня «Мемфис» на домашней площадке принимал «Торонто» и проиграл — 114:122 (32:31, 39:28, 26:34, 17:29).

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Мемфиса» Марк Газоль, набравший 27 очков. В активе Майка Конли 20 очков, 3 перехвата и 2 блокшота.

    В составе победителей дабл-даблом отметился Кавай Леонард (17 очков, 10 подборов).

    Для «Рэпторс» (18-4) эта победа стала шестой кряду и они лидируют на Востоке. «Мемфис» (12-8) — пятый на Западе.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Нью-Йорк» 115:108 (24:19, 27:24, 30:27, 34:38)
    «Майами» — «Атланта» 113:115 (38:35, 14:33, 34:32, 27:15)
    «Финикс» — «Индиана» 104:109 (26:26, 28:35, 23:20, 27:28) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Галатасарай»
  • 1.65
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Оренбург» продолжит успешную домашнюю серию
  • «Оренбург» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ак Барс» обыграет «Торпедо» в основное время
  • «Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Отберет ли «Галатасарай» у «Локомотива» путевку в Лигу Европы?
  • «Локомотив» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Виктория» Футбол ЛЧ. ЦСКА опустился на последнее место, «Рома» проиграла «Реалу»Результаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:170
  • 00:46
    • «Реал» обыграл «Рому» и вышел в плей-офф с первого места в группе
  • 23:36
    • ЦСКА не заслужил положительного итога, заявил Гончаренко
  • 22:47
    • «Аякс» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
    «Вашингтон» одержал шестую победу подряд Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Дадонова и шайба ОвечкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 ноября Вчера в 08:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» шагнут в весну
  • 3.55
    •
  • 08:18
    • «Лестер» пробился в 1/4 финала Кубка английской лиги
  • 00:28
    • Прохазка: Матч с ЦСКА мог стать худшим в моей карьере
  • 00:21
    • Губник считает «Лужники» лучшим стадионом в мире
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»Результаты матчей тринадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 01:430
  • 21:40
    • Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив»
  • 20:38
    • Финал Кубка Либертадорес перенесут за пределы Аргентины
  • 20:21
    • «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в Уфе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •