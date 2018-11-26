«Орландо» выиграл у «Лейкерс», 35 очков Уэйда не спасли «Майами»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в «Стэйплс-центре», завершилась со счетом 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22).

Главным героем встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, в активе которого 31 очко, 15 подборов, 7 передач, 3 блок-шота и 2 перехвата. Аарон Гордон набрал 17 очков. У разыгрывающего Ди Джея Огастина 12 очков и 9 передач.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который набрал 24 очка и совершил 7 передач при 6 потерях.

«Лейкерс» — «Орландо»

«Лейкерс» занимают седьмое место в Западной конференции (11 побед, 8 поражениях). «Орландо» — шестой на Востоке (10 побед, 10 поражений).

«Торонто Рэпторс» на домашней площадке победил «Майами Хит» — 125:115 (36:29, 27:25, 38:35, 24:26).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хит» Дуэйн Уэйд, набравший 35 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 21 подбора оформил центровой Эдрис Адебайо.

В составе «Рэпторс» дабл-даблами отметились Кавай Леонард (29 очков, 10 подборов), Йонас Валанчюнас (17 очков, 10 подборов) и Кайл Лаури (12 очков, 10 передач).

«Торонто» — «Майами»

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает первое место (17 побед, 4 поражения), а «Майами» — 11-е (7 побед, 12 поражений).

Другие результаты:

«Детройт» — «Финикс» — 118:107 (27:32, 35:28, 21:24, 35:23)

«Атланта» — «Шарлотт» — 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)

«Бруклин» — «Филадельфия» — 125:127 (32:25, 36:29, 34:35, 23:38)

«Мемфис» — «Нью-Йорк» — 98:103 (26:21, 26:22, 19:35, 27:25)

«Сакраменто» — «Юта» — 112:133 (26:30, 24:29, 30:32, 32:42)

«Портленд» — «Клипперс» — 100:104 (28:24, 30:21, 16:38, 26:21) 0