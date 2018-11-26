ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян ДриуссиПлан «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов»
  • 10:05
    • Медведева назвала причины ухода от Тутберидзе
  • 08:11
    • «Орландо» выиграл у «Лейкерс», 35 очков Уэйда не спасли «Майами»
  • 22:34
    • Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Ганновер»
  • 22:24
    • «Лацио» спасся от поражения в матче с «Миланом»
  • 20:56
    • «Зенит» в Петербурге победил «Ростов»
    Все новости спорта

    «Орландо» выиграл у «Лейкерс», 35 очков Уэйда не спасли «Майами»

    НБА Лос-Анджелес Лейкерс Орландо Мэджик Торонто Рэпторс Майами Хит Детройт Пистонс Финикс Санз Атланта Хоукс Шарлотт Хорнетс Бруклин Нетс Филадельфия Сиксерс Мемфис Гриззлиз Нью-Йорк Никс Сакраменто Кингз Юта Джаз Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Орландо Мэджик» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    «Торонто» — «Майами»
    «Торонто» — «Майами»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в «Стэйплс-центре», завершилась со счетом 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22).

    Главным героем встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, в активе которого 31 очко, 15 подборов, 7 передач, 3 блок-шота и 2 перехвата. Аарон Гордон набрал 17 очков. У разыгрывающего Ди Джея Огастина 12 очков и 9 передач.

    Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который набрал 24 очка и совершил 7 передач при 6 потерях.

    «Лейкерс» — «Орландо»

    «Лейкерс» занимают седьмое место в Западной конференции (11 побед, 8 поражениях). «Орландо» — шестой на Востоке (10 побед, 10 поражений).

    «Торонто Рэпторс» на домашней площадке победил «Майами Хит» — 125:115 (36:29, 27:25, 38:35, 24:26).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хит» Дуэйн Уэйд, набравший 35 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 21 подбора оформил центровой Эдрис Адебайо.

    В составе «Рэпторс» дабл-даблами отметились Кавай Леонард (29 очков, 10 подборов), Йонас Валанчюнас (17 очков, 10 подборов) и Кайл Лаури (12 очков, 10 передач).

    «Торонто» — «Майами»

    В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает первое место (17 побед, 4 поражения), а «Майами» — 11-е (7 побед, 12 поражений).

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Финикс» — 118:107 (27:32, 35:28, 21:24, 35:23)
    «Атланта» — «Шарлотт» — 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)
    «Бруклин» — «Филадельфия» — 125:127 (32:25, 36:29, 34:35, 23:38)
    «Мемфис» — «Нью-Йорк» — 98:103 (26:21, 26:22, 19:35, 27:25)
    «Сакраменто» — «Юта» — 112:133 (26:30, 24:29, 30:32, 32:42)
    «Портленд» — «Клипперс» — 100:104 (28:24, 30:21, 16:38, 26:21) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Бернли» — «Ньюкасл»
  • 2.10
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» одержит победу над «Торпедо»
  • «Металлург» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Прервется ли победная серия «сорок» в Бернли?
  • «Бернли» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Айлендерс» и «Вашингтон» сыграют результативный матч
  • «Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Олег Кононов Футбол Кононов начал в «Спартаке» за здравиеРеакция спортивных СМИ на победу красно-белых над «Крыльями Советов» Вчера в 22:140
  • 10:19
    • «Милан» интересуется полузащитником «Челси»
  • 09:55
    • В MLS прошли первые полуфинальные матчи
  • 09:47
    • Команда Сколари стала чемпионом Бразилии
    «Эйбар» — «Реал» Футбол Примера. «Севилья» вышла в лидеры крупное поражение «Реала», «Атлетико» упустил победу над «Барселоной»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 00:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Реванш «Зенита», испытание для «Арсенала»
  • 3.52
    •
  • 01:03
    • Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»
  • 00:46
    • «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Бетисом»
  • 00:33
    • «Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью
    Кори Кейн Хоккей КХЛ. «Куньлунь» одолел «Сочи», «Салават» крупно обыграл минское «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 ноября Вчера в 22:530
  • 19:19
    • «Монпелье» сыграл вничью с «Ренном»
  • 18:51
    • Хэмилтон выиграл гонку в Абу-Даби, Сироткин — 15-й
  • 18:35
    • «Арсенал» на выезде одолел «Борнмут»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •