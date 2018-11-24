Евролига: «Химки» обыграли «Жальгирис», ЦСКА потерпел первое поражение

Российскиепровели матчи девятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Химки» на выезде обыграли «Жальгирис». Подмосковный клуб одержал победу со счетом 84:83.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 25 очков. В составе «Жальгириса» 23 очка набрал Брэндон Дэвис.

«Химки» одержали третью победу в турнире и занимают в турнирной таблице одиннадцатое место.

ЦСКА в Черногории сенсационно уступил «Будучности» — 92:93.

Самым результативным в составе победителей стал Эрл Кларк, который набрал 18 очков. У ЦСКА 19 очков в активе Нандо де Коло.

Для «армейцев» это поражение стало первым в текущем розыгрыше Евролиги. Тем не менее, ЦСКА возглавляет таблицу наряду с «Реалом». 0