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    Евролига: «Химки» обыграли «Жальгирис», ЦСКА потерпел первое поражение

    Евролига Жальгирис Химки ЦСКА
    Российские «Химки» и ЦСКА провели матчи девятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

    «Жальгирис» — «Химки»
    «Жальгирис» — «Химки»
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    «Химки» на выезде обыграли «Жальгирис». Подмосковный клуб одержал победу со счетом 84:83.

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 25 очков. В составе «Жальгириса» 23 очка набрал Брэндон Дэвис.

    «Химки» одержали третью победу в турнире и занимают в турнирной таблице одиннадцатое место.

    ЦСКА в Черногории сенсационно уступил «Будучности» — 92:93.

    Самым результативным в составе победителей стал Эрл Кларк, который набрал 18 очков. У ЦСКА 19 очков в активе Нандо де Коло.

    Для «армейцев» это поражение стало первым в текущем розыгрыше Евролиги. Тем не менее, ЦСКА возглавляет таблицу наряду с «Реалом». 0

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