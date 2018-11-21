«Локомотив-Кубань» в овертайме победил «Тофаш»

«Локомотив-Кубань»
«Локомотив»
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Уайтхед, набравший 24 очка.
В составе хозяев отличился Дианте Гарретт, набравший 25 очков и отдавший 9 результативных передач.
Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке в овертайме уступил «Доломити Энергии» — 99:102 ОТ.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Жоау Гомеш, набравший 28 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Аарон Крафт, набравший 17 очков и отдавший 13 передач.
В составе «Зенита» отличился Сергей Карасёв, набравший 20 очков. 0