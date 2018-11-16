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    «Голден Стэйт» проиграл четвертый раз в сезоне

    НБА Хьюстон Рокетс Голден Стэйт Уорриорз Атланта Хоукс Денвер Наггетс Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс
    «Хьюстон» крупно обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:86 (25:19, 22:22, 29:22, 31:23).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден
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    Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 27 очков. В составе «воинов», игравших без Стивена Карри, 20 очков набрал Кевин Дюрант.

    «Голден Стэйт» (12-4) потерпел третье поражение в пяти последних матчах, но лидирует в Западной конференции. «Хьюстон» (7-7) одержал три победы подряд и идет на 12 месте там же.

    Другие результаты:

    «Денвер» — «Атланта» 138:93 (35:23, 38:34, 36:16, 29:20)
    «Клипперс» — «Сан-Антонио» 116:111 (29:28, 32:32, 30:24, 25:27) 0

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