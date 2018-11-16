«Голден Стэйт» проиграл четвертый раз в сезоне

Джеймс Харден
nba.com
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 27 очков. В составе «воинов», игравших без Стивена Карри, 20 очков набрал Кевин Дюрант.
«Голден Стэйт» (12-4) потерпел третье поражение в пяти последних матчах, но лидирует в Западной конференции. «Хьюстон» (7-7) одержал три победы подряд и идет на 12 месте там же.
Другие результаты:
«Денвер» — «Атланта» 138:93 (35:23, 38:34, 36:16, 29:20)
«Клипперс» — «Сан-Антонио» 116:111 (29:28, 32:32, 30:24, 25:27) 0