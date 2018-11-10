«Нижний Новгород» победил «Астану» в Единой лиге ВТБ

на выезде переигралв матче регулярного чемпионата

«Нижний Новгород» добыл победу в сложном матче twitter.com/bc_nn 1000 Фрибет для всех Забрать!

Матч прошёл в равной борьбе — первая четверть осталась за хозяевами паркета, которые к первому перерыву повели в счете с минимальным отрывом в два очка. Второй игровой отрезок закончился вничью.

Во второй половине игры гости сумели выйти вперед на три очка, после чего увеличили отрыв до шести пунктов. Итоговый результат — 89:83 (20:22, 23:23, 22:17, 24:21).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 25 очков и отдавший 9 результативных передач. В составе хозяев отличился Майкл Дженкинс, набравший 16 очков и совершивший 6 подборов. 0